Fischbach feiert Dorffastnacht. Beim Umzug werden wieder aktuelle Themen in der Gemeinde unter die Lupe genommen.

Klein aber fein und zu einer zünftigen Dorffasnet passend, war am Sonntag der Traditionsumzug der Narrenzunft Fischbach, der wie gewohnt vom glänzend disponierten Musikverein Fischbach angeführt wurde. Dahinter folgten die Elferräte, die Garden der Zunft und die Traditionsfiguren der Zunft, die Schlapphuttäler und Teufenmaale.

"Ich bin froh, dass ihr trotz des Sauwetters heute hier seid", so der Umzugssprecher, Alexander Pfaff, bei der Begrüßung an die vielen Zuschauer in der Fischbacher Ortsmitte gerichtet. Pfaff erwies sich einmal mehr als profunder Kenner des Brauchtums, der Narretei und der am Umzug beteiligten Zünfte. Er freute sich riesig darüber, dass mit den Katzenbach-Hexen aus Bargen, der Narrenzunft Schozachtalnarren, der Musik der Narrenzunft Binsdorf und der Narrenzunft Binsdorf selbst, gleich drei Zünfte mit dabei waren, die man bisher noch nie in Fischbach sehen konnte.

Binsdorf ist bekanntlich der Geburtstag von Niedereschachs früherem Bürgermeister Otto Sieber, der sich in der Reihen der Zuschauer über diese Gruppe natürlich ganz besonders freute. "Es hat lange gedauert, bis dieser Besuch nun endlich einmal zustande gekommen ist", wusste Alexander Pfaff zu berichten, der es eindrucksvoll verstand, die Zünfte vorzustellen und immer wieder auch die Zuschauer mit in das Umzugsgeschehen einzubinden.

Immer gerne kommen, zur Freude der Narrenzunft und der Zuschauer, aus der Muttergemeinde Niedereschach, die Lehr-Hexen und der Trachtenverein Reckhölderle, am Fasnachtssonntag nach Fischbach. Den ganz besonderen Charme des Fischbacher Umzugs, machen die lokalen Themen aus. So wurde auf dem Mottowagen der Narrenzunft Fischbach, mit Blick auf die bevorstehende Bürgermeisterwahl kräftig Wahlkampf betrieben.

Seitens des Trachtenvereins Reckhölderle nahm man unter der Überschrift "Post goes to Modler" die derzeit "postlose" Situation im Kernort auf die Schippe und gab bekannt, dass in Bälde die Poststelle beim Autohaus und der Tankstelle von Hubert Modler eröffnet wird. Mit einer Hand Ölwechsel machen, mit der anderen Hand Postpakete annehmen. Da kann es schon einmal passieren, dass, wie auf den Postpaketen und Briefen des Trachtenvereins zu sehen, die eine oder andere "schwarze Hand" zu sehen sein wird.