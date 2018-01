Niedereschach Spaziergang mit Mini-Hängebauchschwein Trudi durch Niedereschach

Ganz Niedereschach kennt Kurt Müller und sein ungewöhnliches Haustier Trudi. Was dem ungewöhnlichen Paar so alles widerfährt, erzählt Müller bei einem gemeinsamen Spaziergang. Mit Bildergalerie und Video!

Kurt Müller und Trudi sind ein ungewöhnliches Paar. Wenn sie an einem eisigen Wintertag wie heute durch das 6000-Seelen-Dorf Niedereschach spazieren, werden sie nicht selten angesprochen. "Die meisten Leute sind begeistert. Ich habe eigentlich nur Positives gehört", sagt Müller. Einmal allerdings habe eine Frau die Polizei rufen wollen, weil sie so überrascht von Trudi, dem Mini-Hängebauchschwein, war. Auch Autos halten oft an, sind von dem spazierenden Schweinchen abgelenkt. "Man muss eigentlich mehr auf die Autos als auf das Schwein aufpassen, weil die Fahrer nur noch auf Trudi schauen", sagt Kurt Müller.

Trudi und Kurt Müller sind ein eingespieltes Team. Als er das Tier – damals noch ein kleines, putziges Haustier – vor gut einem Jahr seinem Sohn zum 18. Geburtstag schenkt, geht er noch davon aus, dass sie irgendwann einmal zum Schlachter kommt. "Wir dachten eigentlich, dass Trudi ein Schlachtschwein ist", sagt Kurt Müller. Jetzt ist sie stubenrein, niemand denkt mehr daran, sie zu schlachten. Trudi gehört zur Familie. Zwischen zwölf und 15 Jahren alt werden die Tiere in der Regel.

Schweinchen Trudi ist ein eher gemütlicher Zeitgenosse. Langsam trabt das schwarze, borstige Tier hinter Kurt Müller her. Nur manchmal, wenn Trudi der Sinn danach steht, setzt sie zum Schweinsgalopp an. Falls man nicht so routiniert ist wie Kurt Müller, dann schreckt man kurz auf, wenn sie zum Sprint ansetzt. Kurt Müller, 50 Jahre alt, Lagerleiter, ist auch dann sehr gelassen. Schweinchen-Spaziergänge sind für ihn zum geliebten Alltag geworden.

Rund einen Kilometer, mit Hin- und Rückweg, stehen heute für den Spaziergang an. Trudi läuft ohne Leine und gehorcht, zumindest meistens, aufs Wort. Nur manchmal, wenn sie auf Abwegen ist, muss sie von ihrem Herrchen wieder eingefangen werden. Trudi quittiert das dann mit einem mürrischen Grunzen.

Heute hat es gedauert, bis Trudi sich zu dem Spaziergang durch das winterliche Niedereschach aufraffen konnte. Mit der Schnauze nach vorne lag sie im Heu, sie war etwas müde. Es ist ein eisig kalter Nachmittag im Schwarzwald, am Rande der Straßen liegt Schnee, kein schönes Wetter für einen Spaziergang. Und trotzdem rafft sich Trudi auf und setzt sich langsam in Bewegung. Ihr Herrchen Kurt Müller streift die Heureste für den nächsten großen Auftritt von Trudi ab. Immer wieder dreht sie sich aber nach dem Tor der Scheune um, in dem sie ihren Schlafplatz hat. "Wenn es kalt ist und draußen Schnee liegt, geht sie nicht gerne vor die Tür", erklärt Kurt Müller. Kein Wunder: Zu Hause ist Trudi der Star.

Ein Schwein sollte es sein

"Mein Sohn wollte schon immer ein Schwein haben", sagt Müller. Zu seinem Geburtstag vor gut einem Jahr hat Sohn Marc es dann bekommen. Im Moment ist der heute 19-Jährige nach dem Abitur auf Reisen in Australien und Neuseeland. In dieser Zeit kümmert sich auch Schwester Celine oft um Trudi. Auch die 17-Jährige hat das Haustier lieb gewonnen. Obwohl sie in ihrer neuen Schule schon schräg angeschaut wurde, als sie von Trudi erzählte.

Eine besondere Wirkung hat Trudi auch auf eher klassische Haustier-Kollegen, vor allem auf Hunde. "Hunde reagieren ganz unterschiedlich. Den meisten ist Trudi egal, es gibt aber auch welche, die springen am Gartenzaun hoch, wenn wir vorbeilaufen", sagt Müller. Wo die aggressiven Hunde zu Hause sind, weiß er mittlerweile.

Das Hängebauchschwein durfte früher, zumindest tagsüber, auch in der Wohnung leben – wie ganz normale Haustiere. Jetzt ist sie zu groß und zu schwer – Trudi hat Wohnungsverbot. Die Nacht verbringt das Schwein im eigenen Stall, eigens für sie als Nachtlager angefertigt. Tagsüber geht es ins Freie. 50 bis 60 Kilo wiegt die Sau nun, schätzt Kurt Müller. Genau weiß er das nicht. Ist schließlich nicht ganz leicht, ein Schwein zu wiegen.

