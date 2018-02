Niedereschach Schwungvoller Abend beim Musikerball in der Eschachhalle

Schwungvoller Abend beim Musikerball in der Eschachhalle

Beim Musikerball bleiben viele Stühle leer. Trotzdem gibt es viel Beifall für die Bühnenakteure. Besonders die Gastgruppen begeistern mit ihren Tanzauftritten.

Von einem Besuchersturm konnte beim vergangenen Musikerball sicherlich nicht gesprochen werden. Das zeigte sich an der überschaubaren Anzahl von Autos auf den Parkplätzen und den spärlich besetzten Stuhl- und Tischreihen in der Eschachhalle. Schade eigentlich, denn die auftretenden Akteure gaben wirklich ihr Bestes und wurden auch mit tosendem Beifall und lautstark geforderten Zugaben honoriert. Zu sehen war ein Programm, bei dem zu einem großen Teil Wiederauflagen von bereits bei der Frauenfasnet am Schmotzigen Dunnschtig im Katharinensaal Dargebotenem präsentiert wurde.

Das Programm umfasste viele Auftritte von Gastgruppen, wie die unter der Leitung von Regina-Rist stehende Boogie-Woogie-Darbietung der "Red Socks", die in wechselnden Paarformationen ihre schwungvollen Tanzfiguren aufs Parkett legten. Prächtig anzusehen waren auch die im "Kleinen Schwarzen" und rosa Perücken gekleideten Damen der ebenfalls von Regina Rist geleiteten Tanzwieber Heartbeats. Eine tolle Show für Auge und Ohr bot mit ihrem Tanz das mit den Mädchen der Harmonie-Bläserjugend verstärkte Fischbacher Fernsehballett, eine junge dynamische Truppe, die zu modernem Rock und Pop mit faszinierende Formationen brillierten.

Aber auch die Nachwuchsmusikerinnen des Musikvereins zeigten zu Wolfgang Petrys "Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeih'n" im feschen Dirndl, dass sie nicht nur Musik machen können, sondern auch hervorragende Tänzerinnen sind. Zwischendurch gruselte die Deifelzunft mit ihrem Deifeltanz und der anschließenden akrobatischen Deifelpyramide. Nicht fehlen im Programm durfte die legendäre Guggemusik der Fischbacher Ohrwürmer, die mit ohrenbetäubenden Fanfaren- und Trommelklängen den Saal ordentlich aufmischten.

Schließlich mischte der veranstaltende Musikverein mit einer Mitteilung des Moderators Michael Neurath doch noch im Programm mit: Ein für das Programm eingeplanter Darstellers könne noch nicht anwesend sein. Schuld seien aber nicht die Poller an den engen Kurven der Dauchinger Straße, an denen sich wieder mal ein Laster festgefahren hat, sondern Kurt Müllers inzwischen deutschlandweit bekanntes Fernsehschwein Trudi, die einen kilometerlangen Stau in der Dauchinger Straße verursacht habe.

Natürlich durfte auch die bevorstehende Bürgermeisterwahl nicht fehlen mit einer Parodie auf Martin Raggs übliche Begrüßungsfloskel. Und in einer Betrachtung über den "Furz", bildlich und auch akustisch dargestellt und in Szene gesetzt von einem auf der Toilettenschüssel sitzenden Tubabläser, der auf seinem Instrument Fürze in allen nur denkbaren Variationen, als laute, als leise, als krachende, als feuchte und trockene und mit und ohne Material intonierte, endete schließlich das Programm.