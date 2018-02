Niedereschach SÜDKURIER-Podium am Dienstagabend in der Eschachhalle

SÜDKURIER-Podium am Dienstagabend in der Eschachhalle

Kandidaten zur Bürgermeisterwahl stehen Rede und Antwort. Einlass ab 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn 19 Uhr. Schon jetzt deutlich mehr Briefwähler als 2010.

Der Wahlkampf um den Bürgermeisterposten geht in die heiße Phase, ehe die Bürger am Sonntag ihr Kreuzchen für ihren Kandidaten setzen dürfen. Deshalb heißt es am Dienstag, 20. Februar, in der Eschachhalle Farbe bekennen. Die SÜDKURIER-Redaktion lädt die Bürger der Gemeinde zum großen Kandidatenpodium ein. Die Halle ist ab 18 Uhr geöffnet und die Bewirtung erfolgt durch die Twirling-Tanzsportgruppe Niedereschach. Ab 19 Uhr startet die Veranstaltung auf der Bühne.

Amtsinhaber Martin Ragg bewirbt sich nach seiner ersten Amtsperiode im Rathaus für weitere acht Jahre um das Vertrauen der Bürger. "Die ersten acht Jahre waren wie Lehrjahre, jetzt will ich die gute Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte weiter vorantreiben", sagt Ragg zu seiner Kandidatur. Er stehe am Wahlsonntag vor seiner Gesellenprüfung und will seine eigene Politik weiterführen und angefangene Großprojekte zu Ende bringen.

Etwas dagegensetzen will der Herausforderer Rüdiger Krachenfels. Krachenfels wollte mit seiner Kandidatur die Gegensätze zu Martin Ragg deutlich machen. "Dadurch wird in der Gemeinde diskutiert und es findet eine Bewertung der Arbeit des Bürgermeisters statt", sagt er. Anders wäre das gewesen, wenn es keinen Gegenkandidaten gegeben hätte, so ist der 54-Jährige überzeugt.

Die dritte Kandidatin ist Friedhild Miller aus Sindelfingen. Sie bewirbt sich derzeit bei unzähligen Wahlen in verschiedenen Orten. Über 50 sind es nach eigener Aussage derzeit. Friedhild Miller tue das, um Aufmerksamkeit zu generieren. Sie kämpfe gegen die Missstände des Systems und formuliert als Ziel unter anderem, Angela Merkel abzulösen.

Das Wahlpodium des SÜDKURIER gliedert sich in drei Teile. Nach einer kurzen Begrüßung kommen die Bewerber einzeln zu einer ersten Fragerunde an das Mikrofon der Redaktion. Anschließend geht es ans Eingemachte. Die Bewerber um den Platz auf dem Chefsessel im Verwaltungshauptquartier werden durch die Moderatoren des Abends, die SÜDKURIER-Redakteure Patrick Ganter und Norbert Trippl, zu den spannendsten Themen im Ort und der Region befragt. Im dritten Teil des Diskussionsabends sind Fragen aus dem Publikum an die Kandidaten möglich.

Sollte am Sonntag, 25. Februar, kein Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, fände eine eventuelle Neuwahl am Sonntag, 18. März, statt. Stand Montag hatten schon 517 Wähler ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben. Insgesamt sind in Niedereschach 4853 Bürger zur Wahl berechtigt. Die Zahl der Briefwähler ist damit schon jetzt deutlich höher als bei der Wahl vor acht Jahren. Damals hatten 360 Bürger auf diese Weise gewählt. In diesem Zeitraum ist allerdings auch die Zahl der Wahlberechtigten gestiegen. Sie lag im Jahr 2010 noch bei 4574. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,7 Prozent. Martin Ragg setzte sich damals mit 60,1 Prozent der Stimmen gegen vier Mitbewerber durch.