Niedereschach Rüdiger Krachenfels will Bürgermeister in Niedereschach werden

Rüdiger Krachenfels will Bürgermeister in Niedereschach werden

Der Sägewerksbesitzer und Freie-Wähler-Gemeinderat kandidiert am 25. Februar 2018 gegen Amtsinhaber Martin Ragg. Er will einige Schwerpunkte zur Entwicklung der Gemeinde ganz neu setzen und ist bislang der dritte Bewerber.

Für die anstehende Bürgermeisterwahl in Niedereschach steht mit Rüdiger Krachenfels ein dritter Kandidat fest. Krachenfels ist seit 2014 kommunalpolitisch im Gemeinderat für die Freien Wähler engagiert und steht dort für sein Engagement in Sachen Naturschutz, Förderung von Schulen und Kindergärten sowie Begrenzung eines ungebremsten Wachstums auf Kosten natürlicher Ressourcen. Und er stellt sich vor allem die Frage, wie sich die Gemeinde Niedereschach in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Dazu seien die Weichen für einige Dinge bereits in den vergangenen Jahren gestellt und zum Teil schon in Angriff genommen worden, wie die Sanierung der Schule in Niedereschach oder die Sanierung der Schlossberghalle, betont Krachenfels in einer Stellungnahme. Bei anderen Sachverhalten sei zwar durch Entscheidungen im Gemeinderat die Richtung vorgegeben, die Durchführung jedoch werde noch Jahre auf sich warten lassen, so bei der Erweiterung des Gewerbegebiets in Richtung Dauchingen, der Ausweisung eines neuen Wohngebiets in Niedereschach oder der Südumfahrung.

Jedoch seien andere, dringend anstehende Projekte noch nicht einmal mittelfristig angedacht, obwohl deren Durchführung mehr als dringlich einzustufen wäre, wie die Sanierung oder Neubau des Niedereschacher Kindergartens, die räumliche Anpassung des Kindergartens in Kappel und die Sanierung der Schule in Fischbach. Krachenfels fordert deshalb, die anstehende Wahl als Bewertung der bisherigen Entscheidungen und der geplanten Vorgehensweise für die Weiterentwicklung der Gemeinde zu betrachten.

Im Zusammenhang mit der Entscheidung für den Bau der Entlastungsstraße Süd ist Krachenfels der Meinung, dass hier offensichtlich mit Hypothesen gearbeitet wurde, die der zu erwartenden Entwicklung nicht gerecht würden. Die Realität werde eher so aussehen, dass der Gesamtverkehr im Ort stark zunehmen und die Gefährdung ansteigen und die Lebensqualität der Anwohner sinken werde. Dazu müsse auch grundsätzlich infrage gestellt werden, ob die schnelle Entwicklung, vor allem in Bezug auf den Flächenverbrauch, so weiter betrieben werden soll oder darf. "Wir müssen mit unseren Ressourcen sparsamer umgehen und bei einer Weiterentwicklung der Bevölkerungszahl, Arbeitsplätzen und dem Verkehr das Gesamte nie aus den Augen verlieren."

Weiterhin bemängelt er, dass bei der jetzt in Angriff genommenen Sanierung der Schlossberghalle ein dringender Erweiterungsbedarf des Kindergartens von Seiten der Verwaltung nicht berücksichtigt wurde, und dadurch eine große Chance verpasst und das Kindergarten-Team mit seinen räumlichen und organisatorischen Problemen allein gelassen wurde. Genauso wie beim Kindergartengebäude in Niedereschach, das baulich in einem sehr schlechten Zustand sei und den heutigen Bedürfnissen in keiner Weise mehr gerecht werde.

Es lägen seiner Kenntnis nach schon länger Planungen für einen Neubau vor, der auch die Integration der Kleinkindbetreuung vorsehe, sodass die sehr teure Anmietung der Kindervilla im Gewerbegebiet nach einem Neubau Geschichte sein könnte. Dieses Thema werde von der Verwaltung abgeblockt und auch finanziell in den kommenden Jahren nicht eingeplant. Der Slogan von einem "familienfreundlichen Niedereschach" verkomme so zu einem hohlen Spruch.

Und letztlich kritisiert Krachenfels das Thema Existenzgründungsoffensive, das in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt worden sei. Dies habe sich aus einem gut gemeinten Ansatz inzwischen zu einem sehr teuren Profilierungsspektakel entwickelt. Dass man einem angehenden Unternehmer das Angebot mache, sich bei erfahrenen Selbständigen kostenfreie Ratschläge einzuholen, sei begrüßenswert, jedoch sei im Laufe der Jahre ein immer größeres Event daraus gemacht worden, das den Steuerzahler sehr viel Geld koste, welches an anderer Stelle fehle. Der vorläufige Gipfel sei nun mit der Einstellung eines Wirtschaftsförderers erreicht, der sich nun um die Gründungswilligen kümmern soll. "Als Selbständiger bin ich der Ansicht, dass ein angehender Unternehmer eine solche Betreuung durch die öffentliche Hand weder braucht noch will. Unternehmer wollen eine schlanke Gemeinde, die die Infrastruktur in Schuss hält und durch behutsames Entwickeln von Erweiterungsflächen der heimischen Wirtschaft Standortsicherheit gibt. " Die jetzige Entwicklung zeige aber eher in die Richtung, dass immer mehr Kosten produziert werden, die anschließend in höheren Hebesätzen für Grund- und Gewerbesteuer münden. "Jetzt ist der entscheidende Moment, die Schwerpunkte anders zu setzen", betont Rüdiger Krachenfels.

Neben Krachenfels kandidieren bei der Wahl am Sonntag, 25. Februar, Friedhild Miller aus Sindelfingen und der amtierende Bürgermeister Martin Ragg.

Zur Person

Rüdiger Krachenfels, 54 Jahre alt, ledig, ist ein echtes Niedereschacher Urgestein. Schon in den Ortschroniken des mittleren 19. Jahrhunderts taucht der Name Krachenfels zweimal in der Auflistung der ehemaligen Bürgermeister auf, und auch sein Großvater Hermann Krachenfels war 1934 vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten bereits Bürgermeister in Niedereschach. Nach dem Abitur und der Ableistung des Wehrdienstes hat Rüdiger Krachenfels mit seinem Vater Helmut Krachenfels das elterliche Sägewerk zusammen betrieben, welches er nach dem Tod seines Vaters seit inzwischen seit 16 Jahren selbständig betreibt. Mit Übernahme des Betriebs hat er gleichzeitig im Abendstudium seinen Betriebswirt gemacht. Seither hat er sich auch immer mehr kommunalpolitisch engagiert, vor allem im Bereich Naturschutz und Landschaftsputzete, im Freundeskreis der Patengemeinde Arzúa und im Gesangverein, und seit 2014 auf der Liste der Freien Wähler im Gemeinderat.