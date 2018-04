Niedereschach Qualifiziert für die Meisterschaft daheim

Die Niedereschacher Twirlerinnen sind bei der Deutschen am 6. Mai dabei. Und die wird in der heimischen Eschachhalle ausgetragen.

Bei den jüngsten Meisterschaften waren die Mädchen der Twirling-Tanz-Sport-Gruppe Niedereschach wieder mal unschlagbar. Sie haben sich alle für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Mai qualifiziert. Diese wird in der heimischen Eschachhalle ausgerichtet.

Zuletzt reisten die Twirlerinnen der TTSG Niedereschach nach Langenselbold, um dort am Hessen-Cup sowie an der hessischen Meisterschaft teilzunehmen. Am Samstag zeigte das Team Minime mit Sofia, Sati und Stefania Panaev, Mia Baßler, Alissa Schechtmann, Andalusia Alkadi und Alisa Werner seinen Tanz. Die jungen Sportlerinnen überzeugten die Jury mit ihren Darbietung und durften sich über Silber freuen. Auch Alissa Schechtmann, die mit einem Modern Solo startete, bekam eine Silbermedaille. Das Modern 2-4 mit Sati Panaev und Alissa Schechtmann gewann ebenfalls Silber. Die Sportlerinnen konnten sich allesamt für den Deutschland-Cup qualifizieren.

Weiter ging es beim Hessen-Cup mit Luisa Weiß, die in der Kategorie Mehrbaton Junior B die Goldmedaille gewann. Auch Laura Epperlein durfte sich bei den Senioren über Gold freuen. Leonie Schneckenburger konnte ihr Leistung deutlich steigern und belegte Platz 16 im Solo Junior B. Bei den Solos Junior A ging Jana Schnabel an den Start und wurde Zweite. Nele Epperlein gewann den ersten Platz im Solo Junior Elite. Auch am Sonntag der hessischen Meisterschaft überzeugten die Mädchen der TTSG mit ihren Leistungen. In der Kategorie Freestyle Junioren tanzte sich Jana Schnabel auf Platz 6. Wieder einmal wurden alle Plätze auf dem Treppchen von der TTSG belegt. Bronze gewann Luisa Weiß, Silber ging an Sophia Sauter und über Gold durfte sich Nele Epperlein freuen. In der Senioren-Kategorie wurde ihre Schwester Laura Epperlein mit dem zweiten Platz belohnt. Bei Junior Duos ging die Silbermedaille an Luisa Weiß und Jana Schnabel. Den ersten Platz belegte souverän das Duo mit Sophia Sauter und Nele Epperlein. Auch das Team Junioren mit Hannah Schütz, Jana Schnabel, Luisa Weiß, Nele und Laura Epperlein und Sophia Sauter gewann die Goldmedaille und durfte sich über den Erfolg freuen.

Alle Sportlerinnen haben sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Diese wird am 6. Mai in der Eschachhalle in Niedereschach von der TTSG ausgetragen.