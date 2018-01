Niedereschach Niedereschachs liebe Not mit dem Hundekot

Niedereschachs liebe Not mit dem Hundekot

Was tun gegen Uneinsichtigkeit? Nach wie vor machen einige Hundebesitzer den heimischen Landwirten das Leben schwer.

Niedereschach (aba) Breit gestreut waren beim Landwirtegespräch im Gasthaus "Kreuz" in Fischbach die mit Bürgermeister Martin Ragg diskutierten Themen.

Der Vorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, Walter Obergfell, lobte, dass die Gemeinde nach wie vor die Beiträge für die Tierseuchenkasse übernehme. Auch der Heckenschnitt durch die Gemeinde klappe in Ansprache mit den Landwirten seit einigen Jahren sehr gut. Ebenso dankte Obergfell im Namen aller Landwirte für das Feldwegebauprogramm der Gemeinde. Dass auf diesem Gebiet jedoch nach wie vor Handlungsbedarf vorhanden ist, zeigen die von Vertretern der Landwirte aus allen vier Ortsteilen aufgelisteten Wege, die noch oder bereits wieder saniert werden sollten. Etwas verbessert hat sich aus Sicht der Landwirte das Problem mit dem Hundekot, seitdem von der Gemeinde Hundekot-Tüten in speziellen Boxen angeboten werden. Nach wie vor gebe es aber Hundebesitzer, die sich nicht darum kümmern, dass auf den Wiesen und Äckern der Landwirte Lebensmittel produziert werden. Gleiches gelte für zugeparkte Feld – und Waldwege.

Mit Blick auf die auch auf der Gemarkung Niedereschachs immer größer werdenden Probleme und Schäden durch Wildschweine will der Bürgermeister die Bitte der Landwirte aufgreifen und versuchen, zusammen mit dem Staatsforst revierübergreifende Drückjagden zu organisieren. Was das Hundeproblem angeht, hält es Ragg, im Übrigen selbst Hundebesitzer, mit dem früheren Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der einmal gesagt hat: "Des Bürgermeisters täglich Brot ist und bleibt der Hundekot".

Am Ende einer langen Diskussion war man sich einig: ein Patentrezept gegen Uneinsichtigkeit gibt nicht.

Allerdings machte Ragg auch klar, dass die Gemeinde und der Gemeinderat sich Gedanken darüber machen, wie man wieder etwas mehr Ordnung in verschiedene Bereiche bringen könne. Das gelte beispielsweise auch für den Schnitt von sichtbehindernden Hecken, behinderndem Parken oder Ignorieren der Schneeräumpflicht. Gedacht sei dabei an einen Gemeindevollzugsdienst, der bevor Bußgelder verhängt werden, zunächst das direkte Gespräch mit den Betroffenen sucht. Erst dann, wenn keinerlei Einsicht zu erreichen sei, sollen Bußgelder folgen. Weitere diskutierte Themen waren die Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, die Ermittlung der Bodenrichtwerte durch den Gutachterausschuss, die künftige Beförsterung, das gemeindliche Schlachthaus in Fischbach und der Bau der Südumfahrung.