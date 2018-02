Niedereschach Niedereschacher Schule gleicht einer Narren-Baustelle

Die Lehrer tragen Bauhelm und die Narren lassen es sich jetzt gut gehen.

Niedereschach (gdj) Dass die Niedereschacher Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar im Zuge der anstehenden millionenschweren Sanierung die nächsten Jahre eine Baustelle sein dürfte, dies wurde jetzt bereits bei der närrischen Schülerbefreiung deutlich.

So waren sämtliche Lehrkräfte bereits bei der illustren Abschlussparty, zu der sich die von den einzelnen Abordnungen der Narrengemeinschaft Niedereschach aus ihren Klassenzimmern befreiten Schulklassen trafen, allesamt einschließlich Rektor Peter Singer schon mal mit Bauhelmen zugegen. Klar, dass die Schüler der Gemeinschaftsschule mit Spannung auf den Schmotzigen Dunnschtig gewartet hatten: Endlich weg vom Schulstress und ab in die närrischen Tage.

Dies haben ihnen die Narren der Niedereschacher Narrenvereinigung mit den Abordnungen der Narrenzunft, der Lehrhexen und der Deifelzunft kam Schmotzigen Dunnschtig ermöglicht, als die letzten Widerstandsnester in den Klassenzimmern von den Schnurris, Deifel und Lehr-Hexen erstürmt wurden und die Schülerinnen und Schüler schließlich mit freudigen Tänzen ihre Befreier begrüßten und zur Sporthalle zogen, wo es mit einer spektakulären Abschlussveranstaltung lustig und munter ab in die närrischen Tage ging. Dazu hatten die Schüler auch etliche Tänze und Vorführungen einstudiert, zu denen in der Halle eine ausgelassene, närrische Stimmung herrschte. Doch bereits zuvor waren die Niedereschacher Narren nicht untätig gewesen. Trotz erstmals standhafter Weigerung des Bürgermeisters – vielleicht hatte da ja auch die Angst vor den kommenden Bürgermeisterwahlen etwas mitgespielt – musste Martin Ragg schließlich den Rathausschlüssel herausrücken und sein Domizil für die kommenden hohen Tage an die närrischen Gesellen übergeben. Und danach waren, bevor es zu Schülerbefreiung an die Gemeinschaftsschule ging, zuvor auch die Kinder im katholischen Kindergarten, natürlich mit sanfter Gewalt, von den Narren aus dem strengen Regime ihrer Erzieherinnen befreit worden.