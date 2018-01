Niedereschach Niedereschacher Bücherei immer beliebter

Zahl der Ausleihen und Nutzer steigt kräftig. Gute Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten macht sich bemerkbar

Niedereschach – 68 Prozent der sechs bis 19-Jährigen in Deutschland lesen wieder häufiger Bücher, und zwar vor allem gedruckte Bücher, wie renommierte Marktforschungsinstitute herausgefunden haben. Und eine weitere Erkenntnis: die derzeit aktivsten und damit auch die wichtigsten Nutzergruppen sind junge Familien und Schüler. Eine Entwicklung, die auch an der beliebten katholischen öffentlichen Bücherei in Niedereschach nicht vorbeigeht, wie die Zahlen im Jahresbericht 2017 des Büchereiteams zeigen.

Im vergangenen Jahr hatte die Bücherei 193 aktive Leser. 43 Leser waren neu hinzugekommen, also ein Plus von immerhin 22 Prozent. Von der Gesamtzahl der 5384 ausgeliehenen Medien entfiel der Großteil mit Abstand auf 2033 ausgeliehene Kinder- und Jugendbücher. Ein Trend, der sicherlich auch auf eine intensive Kooperation mit den Jugendlichen aus Schule und Kindergarten zurückzuführen sei, betonte Beate Bertsch vom Büchereiteam im Hinblick auf die vorliegenden Zahlen.

Zur Kooperation zählen auf die Führungen durch die Bücherei für Schulklassen der Gemeinschaftsschule. Dabei wurde den Schülern die Bücherei vorgestellt und den Kindern gezeigt, wo sie die ihrem Alter entsprechenden Bücher finden können. Aber auch im Rahmen der Literaturprüfung hatten die achte und die neunte Klasse die Bücherei besucht, um passende Bücher für die anstehende Prüfung zu finden.

Zusätzlich war von Mitarbeiterin Elisabeth Schunk im Rahmen der Frederikwoche für den Gebrauch an der Schule eine Bücherkiste zusammengestellt worden. Die Erstkommunionsausstellung wurde wieder vor der Kommunion angeboten und gut angenommen. Aber auch vor der Weihnachtszeit herrscht immer Hochbetrieb in der Bücherei. Bei der Weihnachtsbuchausstellung im Katharinensaal wurden rund 250 Medien ausgestellt. Dazu wurde mit den Kindern gebastelt, während die Eltern in den Büchern stöbern und sich beim Kaffee stärken konnten.

Durch die großzügige Unterstützung der Pfarrgemeinde, der politischen Gemeinde und der Erzdiözese Freiburg ist es dem Büchereiteam möglich, den Bestand aktuell und attraktiv zu halten. Laut Statistik wurden im vergangenen Jahr insgesamt 739 Sachbücher, 1645 Romane, 2033 Kinder- und Jugendbücher, 833 Kassetten und Hörbücher, 63 Spiele und 71 Zeitschriften entliehen. Und auch das neue Jahr hat für das Büchereiteam bereits gut begonnen. Nicht nur Beate Bertsch freut sich: "Im Januar sind endlich die lang ersehnten Fenster eingebaut worden und wir müssen nun deutlich weniger frieren".

Zur Bücherei

Die katholische öffentliche Bücherei Niedereschach am Kirchberg 1 unter der katholischen Kirche hat am Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr geöffnet, sowie nach den Sonntagsgottesdiensten zum Schmökern mit Kaffee. Damit auch wirklich jeder voll und ganz auf seine Kosten kommt, werden im Jahr rund 250 Medien neu eingestellt. Darunter finden sich sowohl Sachbücher, schöne Literaturen, Kinder- und Jugendbücher als auch Kassetten und CD's. Insgesamt verfügt die Bücherei über rund 3800 Medien. Im Büchereiteam sind mit Karin Aberle, Beate Bertsch, Ulrike Fornal, Birgit Irslinger, Gerda Lipp, Sabine Müller, Elke Obergfell, Carmen Schulz-Moser und Elisabeth Schunk derzeit neun ehrenamtliche Mitarbeiterinnen engagiert, die alle ein Fachseminar absolviert haben. Das Büchereiteam erfüllt auch gerne während des ganzen Jahres Buchwünsche und besorgt jedes gewünschte Buch. (gdj)