Niedereschach Nach der Elch-Party herrscht beim Sportverein Enttäuschung

Gute Stimmung bei der vierten Elch-Party in der Eschachhalle. Die Veranstalter sind aber von der geringen Besucherzahl enttäuscht.

Die närrische Zeit ist zwar vorüber, aber beim Sportverein Niedereschach herrscht trotzdem bereits wieder Katerstimmung. Waren die ersten drei Auflagen der SWR3-Elch-Party, die erste hatte im Jahr 2015 stattgefunden, jeweils auch in finanzieller Hinsicht ein toller Erfolg, so war die vierte Party am Samstagabend in der Eschachhalle was die Besucherzahl angeht eher enttäuschend.

Wer gekommen war, brauchte sein Kommen allerdings nicht zu bereuen, denn DJ Royal präsentierte sich in Bestform und die etwas über 300 Besucher waren begeistert und in bester Stimmung. Anders jedoch die Stimmung beim SVN rund um den Vorsitzenden Volker Frick und den Mitgliedern des SVN-Freundeskreises mit Blick auf die Besucherzahlen.

Um finanziell über die Runden zu kommen, hätte man doch etliche Besucher mehr benötigt, erklärte Volker Frick. "Ich bin froh, wenn es am Ende Null auf Null aufgeht", meinte Günther Herbst vom SVN-Freundeskreis, dessen Mitglieder sich vor, während und auch nach der Party stark engagiert und eingebracht haben. Volker Frick zeigte sich vor allem deshalb so enttäuscht, weil nur sehr wenige Niederschacher den Weg in die Eschachhalle gefunden hatten. "Niedereschach selbst hat rund 3500 Einwohner, zusammen mit den Ortsteilen sind es knapp 6000. Wenn dann bei einer solch großartigen Veranstaltung mehr Auswärtige als Einheimische in der Halle anzutreffen sind, stimmt mich das sehr nachdenklich."

Der SVN mache solche Veranstaltungen, um den laufenden Betrieb im Verein finanzieren zu können und dazu sei man auf viele Besucher angewiesen. "Im Vorfeld haben viele Mitglieder viel Arbeit und Zeit investiert", sagte Frick. Ob es noch einmal eine solche Party vom Sportverein geben wird, das ließ Frick offen. Er will erst das finanzielle Ergebnis abwarten, sich Gedanken machen, woran der schlechte Besuch gelegen haben könnte und sich dann mit seiner Vorstandschaft und dem Freundeskreis beraten.

