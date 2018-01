Niedereschach Musikverein Fischbach bewältigt turbulentes Jahr

Lange Dirigentensuche beschäftigt den Verein. Gewählter Dirigent sagt ab und präsentiert Ehefrau Irena Soloducha-Moleta als gelungene Alternative

Niedereschach – Ein ereignisreiches, turbulentes und in vielerlei Hinsicht sehr schwieriges Jahr 2017 hat der Musikverein Fischbach hinter sich. Bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof "Zum Mohren", gab es Lob und Dank von allen Seiten, dass der Vorstand rund um die Vorsitzende Esther Roth zusammen mit den Musikern die schwere Zeit mit großem Zusammenhalt und bester Kameradschaft bewältigt hat. Die Kapelle sei sogar gestärkt aus der schwierigen Zeit hervorgegangen.

Eigentlich, so die Vorsitzende Ester Roth, hätten die Probleme schon Ende 2016 begonnen, als der damalige Dirigent Martin Pütz erkrankte. Das Jahreskonzert Ende 2016 habe man wegen der Erkrankung des Dirigenten nur dank der Aushilfe des Verbandsdirigenten des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, Matthias Mayer aus Hüfingen-Fürstenberg, durchführen können. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme von Pütz war auch danach keine verlässliche Probenarbeit mehr möglich. Immer wieder mussten die beiden Vizedirigenten Albert Roth und Robert Lipp kurzfristig einspringen.

Im Frühjahr, als klar war, dass Pütz nicht mehr weiter als Dirigent in Fischbach tätig sein kann, begann eine viermonatige Zeit ohne Dirigent und eine aufreibende Dirigentensuche. Nach verschiedenen Probedirigaten hatte man sich vor der Sommerpause für einen der Kandidaten entschieden und von diesem auch die Zusage erhalten. Als dieser Dirigent die Chance erhielt, in Sankt Georgen Musikdirektor zu werden, zog er seine Zusage beim Musikverein Fischbach zurück. Er kümmerte sich aber persönlich um eine Nachfolgerin, die er in Gestalt seiner Ehefrau, Irena Soloducha-Moleta, ebenfalls Dirigentin, auch fand. Dafür ist man ihm beim Musikverein Fischbach sehr dankbar.

Die neue Dirigentin sei ein Glücksfall für den MVF, denn die Zusammenarbeit und die Chemie zwischen der Dirigentin und den Musiker stimme. Beiden Seiten mache die Zusammenarbeit sehr viel Freude und Spaß. Das zurückliegende erste Jahreskonzert mit der neuen Dirigentin war ein großer Erfolg. "Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe seit Langem kein so entspanntes Jahr erlebt. Ihre Art passt sehr gut zu uns", lobte Esther Roth Dirigentin Soloducha-Moleta. Durch die "Turbulenzen" im zurückliegenden Jahr, so die Vorsitzende weiter, seien andere Themen wie die Mitgliederwerbung etwas zu kurz gekommen. Diese Themen werde man nun wieder forcieren.

Dass jeder Nachteil einen Vorteil hat, zeigte sich beim Bericht von Kassenchefin Gabriele Teiss. Durch die Monate ohne Dirigent musste auch kein Dirigentengehalt bezahlt werden, was der Kasse ebenso wie die Vielzahl der Spenden sehr gut getan hat. Allerdings wird man sich in diesem Jahr neue Uniformen leisten, die voraussichtlich im April geliefert werden. Diese nach 25 Jahren notwendige Großinvestition wird die Kasse 2018 ordentlich belasten.

Neuwahlen

Einige Veränderungen erbrachten beim Musikverein Fischbach die von Ortsvorsteher Peter Engesser geleiteten Neuwahlen. Wiedergewählt wurden für jeweils zwei Jahre der stellvertretende Vorsitzende Michael Stern, Kassiererin Gabriele Teiss sowie die aktiven Beisitzer Bernadette Dold und Tanja Obergfell. Neu in den Vorstand gewählt wurde als aktive Beisitzerin Rebecca Rühlemann. Als Nachfolgerin der nicht mehr kandidierenden Susan Stern wurde Antonia Himmelsbach für ein Jahr gewählt. (aba)