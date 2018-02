Niedereschach Musik- und Trachtenkapelle: Rekordhoch bei der Mitgliederzahl

Die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen ist in Hochstimmung. Ihre Entwicklung ist sehr positiv.

Regelrechte Hochstimmung herrscht zur Zeit bei der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen. Dies zeigte sich in den verschiedenen Berichten anlässlich der Hauptversammlung in der Schlierbachhalle, beginnend mit einer hervorragend gefüllten Vereinskasse, einem bisher noch nie erreichten Mitgliederstand, der beispielhaften Jugendausbildung und einer Kameradschaft, die den Verein im Inneren zusammenhält. Dies wurde besonders in den Berichten der Vorsitzenden Sabine Müller und des Schriftführers Gerd Schöller deutlich. So sei das Jahr 2017 geprägt gewesen von einer wirklich tollen Kameradschaft und vielen musikalischen Höhepunkten.

20 Auftritte, 42 Proben, 78 Prozent Probenbesuch, womit man wirklich zufrieden sein können, nannte Gerd Schöller in seiner Statistik für das abgelaufene Vereinsjahr. Personell sei die Kapelle mit 37 aktiven Mitgliedern, sechs Zöglingen und 90 passiven Mitglieder gut aufgestellt. Durch konsequente Jugendausbildung und zahlreiche Neueintritte habe die Kapelle inzwischen eine beruhigende Größe erreicht, welche für den Verein außergewöhnlich sei: "Ich kann mich nicht daran erinnern, in der Vergangenheit jemals so viele aktive Musiker gezählt zu haben", freute sich die Vorsitzende.

Weshalb ihr die Auszeichnung der fleißigsten Probenbesucher ein besonderes Anliegen war, allen voran Melissa Kammerer, die in 2017 nur eine einzige Probe versäumt hatte. Ihr folgten mit lediglich zwei versäumten Proben Thomas Riedlinger, Fritz Wälde, Daniel Staiger und Gerd Schöller. Mit einem ausführlichen Kassenbericht konnte Kassier Fritz Wälde mit einem Überschuss von 8398 Euro aufwarten.

Dirigent Thomas Riedlinger lobte den sehr guten Probenbesuch. Die Trachtenkapelle zeichne sich zudem als eine Kapelle aus, die sehr viel Unterhaltungsmusik spiele, gerade deswegen zu vielen anderen Konzerten als Gastkapelle gerne gesehen sei. Bei den von ihm geleiteten Neuwahlen wurden der zweite Vorsitzende Stefan Staiger, Schriftführer Gerd Schöller, die aktive Beisitzerin Katja Stehle und als passiver Beisitzer Michael Kneipp einstimmig wiedergewählt.