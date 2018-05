Niedereschach Mit neuem Vorstand geht die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe es in die Wettkämpfe daheim

Leitung des Vereins ist neu aufgestellt. Alena Schechtmann übernimmt das Amt der Vorsitzenden. Am Sonntag finden in Niedereschach wieder Meisterschaften statt

Große Veränderungen in der Vorstandschaft prägten die Jahreshauptversammlung der Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) Niedereschach. Sportlich schwimmt die TTSG auf einer Erfolgswelle, denn auch im vergangenen Jahr konnten sowohl national wie international tolle Ergebnisse erzielt werden. Finanziell muss sich die TTSG jedoch zur Decke strecken, denn vor allem die internationalen Wettkämpfe kosten sehr viel Geld, weshalb der Verein auf Sponsoren angewiesen ist.

Wie bereits angekündigt, gab Vorsitzende Stephanie Sauter ihr Amt nach neunjähriger Tätigkeit in der Vorstandschaft, davon sieben Jahre als Vorsitzende, aus privaten und geschäftlichen Gründen ab. Für sie wurde die bisherige stellvertretende Vorsitzende, Alena Schechtmann, zunächst für ein Jahr kommissarisch zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Beisitzerin, Olga Dill, wurde für zwei Jahre zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Nicht mehr kandidiert hat auch Schriftführerin Bianca Weiß. Zu ihrem Nachfolger wurde Markus Lips gewählt. Ganz zurückziehen aus der Vorstandschaft werden sich zur Freude der TTSG-Familie jedoch weder Stephanie Sauter noch Bianca Weiß. Sie stellten sich für die nicht mehr kandidierende Petra Eisenzapf und die zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählten Olga Dill als neue Beisitzerinnen zur Verfügung. Komplettiert wird die neu formierte Vorstandschaft durch die neue Beisitzerin Sandy Schnabel. In ihr Amt wiedergewählt wurde Sportwartin Laura Epperlein.

Was bei der TTSG das ganze Jahr über geleistet wird, zeigten die verschiedenen Berichte. In ihrem letzten Bericht als Vorsitzende erinnerte Stephanie Sauter daran, dass die TTSG als Gastgeber den Deutschland-Cup und die Deutsche Twirling-Meisterschaft mit Bravour bewältigt habe. Besonders freute sich Sauter über den guten Zusammenhalt innerhalb der TTSG. Als ein vorbildliches Beispiel dafür nannte sie die aktiven Twirlerinnen, die sich zusätzlich zum Training und den Wettkämpfen liebevoll und vorbildlich als Trainer und Betreuerinnen um die insgesamt 20 Bambinis kümmern und damit auch die sportliche Zukunft des Vereins sichern.

Auch erinnerten Sauter und Schriftführerin Bianca Weiß in ihren Berichten an verschiedene außersportliche und kameradschaftliche Aktivitäten, wie die Teilnahme am Eschachfestival, dem Adventsdörfle, eine Übernachtung in der Eschachhalle sowie einen Kuchenverkauf zur Finanzierung der Teilnahme am European-Cup.

Die Kassierin Conny Danelutti musste trotz der vielen eigenen Aktivitäten und der Unterstützung der Sponsoren für das abgelaufene Jahr 2017 ein Minus von rund 2500 Euro vermelden. Die Teilnahme an den nationalen und internationalen Turnieren koste viel Geld und der sportliche Erfolg habe seinen Preis. In einer Randsportart wie dem Twirling fließen die Gelder eben nicht so schnell und umfangreich wie bei manchen anderen Sportarten. Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, der die Neuwahlen leitete und zuvor auch die Entlastung der Vorstandschaft übernommen hatte, sieht die TTSG für die Zukunft aber gut gerüstet und hob hervor, dass der rührige Verein den Namen der Gemeinde Niedereschach im In- und Ausland im positiven Sinne bekannt mache.

Am kommenden Sonntag, 6. Mai, richtet die TTSG unter der neuen Vorsitzenden Alena Schechtmann in der Eschachhalle die Deutsche Twirling-Sport-Meisterschaft und der Deutschland-Cup aus. Alle am Twirling-Sport Interessierten sind zu diesem sportlichen Ereignis eingeladen. Seitens der TTSG und der startenden Sportlerinnen würde man sich über zahlreiche Zuschauer freuen. Auch für die Bewirtung wird bestens gesorgt sein. Der Deutschland-Cup wird um 9.30 Uhr und die Deutsche Meisterschaft um 13.15 Uhr eröffnet.

Neben den Sportlerinnen aus den Twirling-Hochburgen wie Langenselbold. Korbach oder Niedergirmes starten mit der heimischen TTSG und dem MMC Villingen auch Twirlerinnen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Schirmherr des Sportereignisses ist Niederschachs Bürgermeister Martin Ragg. Auch er freut sich, dass Niedereschach einmal mehr Gastgeber der Deutschen Twirling-Meisterschaft und des Deutschland-Cup sein darf. Sein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern der TTSG für den außerordentlichen, ehrenamtlichen Einsatz, ohne den eine solche sportliche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Zum Verein

Die Twirling-Tanzsport-Gruppe Niedereschach besteht seit 1986 und wurde von Ursula Grabfelder gegründet. Mit viel Spaß und Ehrgeiz hat sich die TTSG zu einem der besten Twirlingvereine Deutschlands entwickelt. 2016 belegte sie bei der Deutschen Meisterschaft den zweiten Platz der Rangliste der Vereine. (gdj)