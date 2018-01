Niedereschach Martin Ragg: "Ich bin für die nächsten acht Jahre hervorragend gerüstet"

Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg spricht im Jahresinterview über das Jahr 2017, anstehende Projekte in 2018 und seine erste Amtszeit als Bürgermeister.

Herr Ragg, für Schlagzeilen und Diskussionen hat ein tödlicher Verkehrsunfall Ende November in der Villinger Straße gesorgt. Wie steht es aus Ihrer Sicht um die Sicherheit auf Niederschachs Straßen und was kann getan werden?

Martin Ragg: Der Verkehrsunfall hat uns alle schwer getroffen. Ich wurde auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern darauf angesprochen, was die Gemeinde tut, um die Sicherheit auf der Villinger Straße zu erhöhen. Man muss zunächst wissen: Es handelt sich hier um eine Landesstraße. Die Gemeinde hat da keine Entscheidungsgewalt. Die Gemeinde kann lediglich Wünsche äußern sowie Anträge stellen und von dieser Möglichkeit machen wir seit Jahren regen Gebrauch. In einem ersten Schritt wurde entschieden, dass ein Tempo-30-Bereich eingerichtet wird und das geschah damals mit der Begründung, ein weiterer Fußgängerüberweg sei nicht möglich, weil die Abstände zu den bestehenden Überwegen zu gering seien. Wir haben trotzdem immer wieder angesprochen, dass wir unseres Erachtens einen weiteren Fußgängerüberweg brauchen. Im Sommer 2017 war man sich vonseiten der zuständigen Behörden sodann einig, dass in eine erneute Prüfung bezüglich eines weiteren Fußgängerüberwegs eingestiegen werden soll. Das Tragische ist: Jetzt waren wir mit den zuständigen Behörden bereits auf dem richtigen Weg und dann geschieht dieser schreckliche Unfall.

Überrascht wurden die Niedereschacher von der Schließung der Post-Filiale. Wurde da eine Lösung gefunden?

Das war schon eine ganz besondere Überraschung, als ich die E-Mail von der Deutschen Post bekommen habe, wonach diese heute ihre Agentur geschlossen habe. Zu den Gründen hat man sich etwas bedeckt gehalten. Es liegt nahe, dass etwas Gravierendes vorgefallen sein muss, sonst hätte keine fristlose Beendigung des Vertragsverhältnisses stattgefunden. Es ist klar, dass im Schwarzwaldlädele keine Post mehr eröffnen wird und dass ein neuer Standort im Kernort gefunden werden muss. Wir haben gleich gesagt: Wir überlassen es nicht nur der Post, einen neuen Betreiber zu finden, sondern wir schalten uns aktiv ein. Deswegen habe ich am gleichen Tag erste Telefongespräche mit potenziellen Betreibern geführt. Zusätzlich stehen wir seither auch in engem Kontakt mit der Deutschen Post. Wir setzen alles daran, dass wir bald wieder eine Postagentur im Kernort eröffnen können.

Wie sieht es allgemein mit der Nachversorgung in Niedereschach aus?

Ich denke, wir können uns glücklich schätzen über die hervorragende Infrastruktur in unserer Gemeinde. Gerade was den täglichen Bedarf und medizinische Versorgung angeht, haben wir alles vor Ort. Das ist ein großes Plus und das ist beileibe nicht selbstverständlich. Da muss man auch immer wieder für den Erhalt kämpfen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, den Bürgern die Unterstützung der örtlichen Unternehmen und Geschäfte nahe zu legen. Durch unsere florierende Existenzgründungsoffensive haben wir zudem Gründer, die ein neues Geschäft eröffnen möchten. Dadurch vermeiden wir auch Leerstände.

Es war auch überraschend, als Touratech, größter Arbeitgeber in der Gemeinde, den Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt hat. Dann kam die gute Nachricht, dass ein Investor gefunden wurde. Was ging während dieser Zeit durch Ihren Kopf?

Wir waren damals überrascht. Unsere Gedanken und Herzen waren in den vergangenen Monaten bei den Touratechlern sowie deren Familien, die hier eine bange Zeit der Ungewissheit durchleben mussten. Ich habe Gespräche geführt mit dem Insolvenzverwalter und Beschäftigten. Nun gibt es einen neuen Eigentümer. Was ich von der neuen Geschäftsleitung aber auch von Mitarbeiterseite gehört habe, stimmt mich sehr hoffnungsfroh. Schließlich wünschen wir uns natürlich sehnlichst, dass der Touratech-Standort Niedereschach mit seinen vielen Arbeitsplätzen erhalten bleibt.

Das EGON-Projekt hat Niedereschacher weit über die Region bekannt gemacht. Wie ist da derzeit der Stand und wie soll es sich weiterentwickeln?

Wir haben 2017 einen entscheidenden Entwicklungssprung vorgenommen. Die Anzahl der EGON-Gründer ist auf eine enorme Größe angewachsen. Wir haben seit 2013 102 Erstkontaktgespräche geführt und daraus sind tatsächlich 51 Start-ups entstanden. Das ist ein toller Erfolg. Wir haben uns mit unseren eng verbundenen Nachbargemeinden, Dauchingen und Deißlingen, zusammengesetzt, ob wir nicht gemeinsam das Existenzgründerprojekt weiterentwickeln und zudem das Thema Wirtschaftsförderung gemeinsam angehen wollen. Die Gemeinderatsgremien haben dies sehr positiv aufgenommen und die drei Bürgermeister sodann beauftragt, ein Konzept zu erstellen. Am 1. Oktober konnten wir dann unseren neuen hauptamtlichen Wirtschafts- und Existenzgründungsförderer der Öffentlichkeit vorstellen. Die Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach hat jetzt einen Einzugsbereich von 15000 Einwohnern und somit ein weitaus größeres Gründerpotenzial. Dieses Potenzial wollen wir wecken; auch mit einem größeren Angebot für Gründer. Gemeinsam mehr erreichen ist auch hier unser Motto. Am 18. Januar wird das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg den neuen Landeswettbewerb Gründungsfreundliche Kommune ins Leben rufen. Es ist für uns eine große Ehre, dass unsere EGON-Initiative, im Haus der Wirtschaft in Stuttgart, dabei als Vorbild vorgestellt wird. Da freuen wir uns richtig drauf. Und selbstverständlich wird EGON auch bei diesem Landeswettbewerb teilnehmen.

Sie haben die enge Zusammenarbeit mit Dauchingen angesprochen. In den dortigen Neubau der Firma Hechinger wurden nun 180 Arbeitsplätze aus Niedereschach verlegt. Ärgert man sich da ein bisschen?

Wir haben natürlich auch versucht, der Firma Hechinger Erweiterungsflächen in unserer Gemeinde anzubieten. Als es aber dann darum ging, zehn Hektar Gewerbefläche zur Verfügung zu stellen, musste die Gemeinde Niedereschach passen. Das ist nicht machbar. Anschließend haben wir uns darauf besonnen, die Projektrealisierung zwischen Dauchingen und VS zu unterstützen. Wichtig war uns zu diesem Zeitpunkt, dass die Arbeitsplätze in der Region bleiben. Deshalb sehen wir es zwar mit einem weinenden aber auch mit einem lachenden Auge, wenn unsere Traditionsfirma Förderer im neuen Hechingerstandort in unserer eng verbundenen Nachbargemeinde Dauchingen aufgeht und die Mitarbeiter aus Niedereschach damit nicht umziehen müssen. Es hätte auch ganz anders laufen und die Arbeitsplätze für unsere Region ganz verloren gehen können. Das wäre richtig schlimm gewesen.

Für 2018 sind Investitionen von über fünf Millionen Euro geplant. Was sind die geplanten Maßnahmen und wie kann das finanziert werden?

Die finanzielle Situation ist bei uns schon ein bisschen skurril. Auf der einen Seite haben wir hervorragende Gewerbesteuereinnahmen. Allerdings ist das Finanzausgleichssystem in Baden-Württemberg dergestalt, dass Gemeinden zwei Jahre später sehr hohe Umlagen, u. a. an den Landkreis oder finanzschwache Gemeinden, leisten müssen. Wir leiden 2018 somit unter den Rekordeinnahmen aus 2016. Das ist sicherlich ein sehr solidarisches aber letztendlich auch ein sehr ungerechtes Finanzausgleichssystem, da es Gemeinden, welche sich anstrengen schlichtweg benachteiligt. Die vielen Umlagen führen nun nämlich dazu, dass uns 2018 nur noch geringe Finanzmittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Wir haben uns daher im Gemeinderat darauf verständigt, zunächst die Dinge abzuarbeiten, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind, zum Beispiel Brandschutzmaßnahmen. Aber auch Maßnahmen, die aktuell sehr hoch bezuschusst werden, werden wir umsetzen. Dazu gehört der weitere Ausbau der Glasfaser in Fischbach und Schabenhausen. Auch das Thema der LED-Umrüstung unserer Straßenbeleuchtung. Die Bundesrepublik Deutschland hat hierzu ein hochattraktives Förderprogramm aufgelegt, das uns neben der erheblichen Stromeinsparung zusätzlich unterstützt. Im Übrigen ein schönes Projekt, um in unserer Gemeinde ein weiteres, sichtbares Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Des Weiteren haben wir unsere Großprojekte, die wir schon länger im Auge haben: Die Sanierung der Schlossberghalle in Kappel, die 2018 startet, und die Sanierung der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar am Standort Niedereschach. Mit dem ersten Bauabschnitt haben wir schon begonnen. Der zweite Abschnitt beinhaltet dann einen Erweiterungsbau mit vier Klassenzimmern. Dieser Bau wird dann auch vom Land bezuschusst.

Was würden Sie für 2017 als Erfolg verbuchen?

In langwierigen Verhandlungen ist es uns gelungen, das Reitgelände an der Dauchinger Straße wieder vollständig in die Hand der Gemeinde zu bringen. Als der Reit- und Fahrverein gegründet wurde, hat die Gemeinde dem Verein das Grundstück auf Erbpachtbasis zur Verfügung gestellt. Das hatte den Vorteil, dass der Reitverein dieses Grundstück beleihen und mit den Krediten eine Reithalle und Stallungen bauen konnte. Vor etwa zwei Jahren musste der Verein jedoch in die Insolvenz gehen. Wir haben sodann Verhandlungen mit der Insolvenzverwalterin aufgenommen, um dieses Erbbaurecht wieder zurückzuholen. Da mussten wir feststellen, dass dieses mittlerweile einen sehr hohen Marktwert aufweist. Denn es gab zahlreiche Reitinteressenten aus der Region, die dafür erstaunlich viel Geld boten. Mit der Einigung hat der Gemeinderat zugleich festgelegt, dass auf dem Gelände zukünftig kein Reitbetrieb mehr stattfinden und die Fläche vielmehr zu einem Gewerbegebiet weiterentwickelt werden soll. Wir haben auch schon Interessenten, einheimische Unternehmen, die interessiert sind, dort gewerblich tätig zu werden und Arbeitsplätze zu schaffen. Sehr erfreulich empfinde ich zudem den erfolgreichen Abschluss der Erschließungsarbeiten in unserem neuen Gewerbegebiet Riedwiesen Mitte in Fischbach. Jeder Bauplatz ist dort direkt an das Glasfasernetz angeschlossen. Ein erstes Unternehmen hat bereits ein Gebäude erstellt und es gibt weitere Interessenten.

Was steht im Jahr 2018 Wichtiges an?

Auf was wir hoffnungsvoll blicken, ist der Beginn der Sanierung der Landesstraße 181 Niedereschach-Fischbach-Erdmannsweiler. Hier kämpfen wir seit zehn Jahren darum, dass das Land endlich seine Straße in Ordnung bringt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die zuständigen Verkehrsbehörden nun deutlich signalisiert haben, das Projekt mit einem ersten Bauabschnitt im nächsten Jahr anzugehen. Trotz unserer finanziellen Situation wollen wir in 2018 mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts unserer neuen Friedhofskonzeption im Niedereschach beginnen; auch um deutlich zu machen, dass es uns ernst ist mit dem, in Bürgerbeteiligung erarbeiteten Konzept. Es freut mich zudem, dass aus diesem Bürgerbeteiligungsprojekt im Kernort der eine oder andere Impuls auch in unseren Ortsteilen aufgenommen worden ist. Bei verbesserter Finanzlage wollen wir daher auch auf unseren Ortsteilfriedhöfen etwa neue Bestattungsformen anbieten.

Ihre aktuelle Amtszeit nähert sich dem Ende und Sie haben bereits angekündigt, erneut kandidieren zu wollen. Wie beurteilen Sie Ihre Leistung?

Mir hat das Amt große Freude bereitet. Das ist auch wichtig in einem solchen Amt, bei dem man mit vielen Menschen zu tun hat. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Ortschaftsräten und Ortsvorstehern war sehr fruchtbringend. Wir haben vieles gemeinsam erreicht. Daher bin ich mit meinen acht Jahren, es waren meine ersten acht Jahre als Bürgermeister, ganz zufrieden. Wir haben nun auch viele Projekte begonnen, die ich gerne weiterführen möchte. Man lernt natürlich auch aus Fehlern, die man macht. Da nehme ich mich ganz bestimmt nicht aus. Ich glaube, dass ich für die nächsten acht Jahre hervorragend gerüstet bin.

Zur Person

Martin Ragg, 41, ist seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde Niedereschach. Er stammt aus Schramberg und war vor seiner Wahl selbstständiger Rechtsanwalt. Ragg ist verheiratet und hat drei Kinder. 2018 kandidiert er für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister.