Niedereschach Maischerz: Blitzer in Niedereschach in Folie eingewickelt

Maischerz: Blitzer in Niedereschach in Folie eingewickelt

In der Nacht zum 1. Mai wurde das Gerät komplett in schwarze Plastikfolie eingewickelt.

Sicherlich sehr zur Freude der meisten Autofahrer und zum Ärger der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Schwarzwald-Baar war ein Maistreich in Niedereschach, der bei vielen Autofahrern Anerkennung finden dürfte. War doch der neue stationäre Blitzer in der Dauchinger Straße, über den viele nach der Aufstellung ihren Unmut geäußert haben, am Morgen des 1. Mai komplett in eine schwarze Plastikfolie eingewickelt, sodass wenigstens am Maifeiertag keine Bußgelder aus der dortigen 30-er-Zone in die Kasse des Landkreises fließen dürften.