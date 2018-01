Niedereschach Letzter Vorhang für die Scharnitzkis  Regisseur und Souffleuse gehen in Ruhestand

Ulli und Vera Scharnitzki leben für den Fußballclub Fischbach. Bei der Theatergruppe haben sie Schlüsselfunktionen inne. Jetzt haben die beiden entschieden, dass es Zeit für einen Rückzug von der Bühne ist.

Am Freitag öffnet sich der Vorhang zum Theaterstück „Das Fischbacher Dorfgericht“ in der Fischbacher Bodenackerhalle. Regisseur Ulli Scharnitzki und Souffleuse Vera Scharnitzki sind am 5. Januar um 19.30 Uhr zum letzten Mal in diesen wichtigen Positionen innerhalb der Theatergruppe „Bühnenreif“ mit dabei. Mit nunmehr 68 Jahren hat das Ehepaar nun seinen Abschied aus der Theatergruppe angekündigt.

Für den FC Fischbach und dessen Theatergruppe ein schmerzlicher Verlust, wenngleich alle Verständnis für den auch gesundheitlich bedingten Rückzug der Beiden haben. Schon am Ende der zurückliegenden Theateraufführung am vergangenen Freitagabend, gab es einen riesigen, dankenden Applaus, für das Ehepaar, das beim FC Fischbach und auch in der Theatergruppe, längst zu einer Institution geworden ist.

Was Ulli Scharnitzki schon alles für den FC Fischbach geleistet haben ist enorm, doch ohne seine Frau Vera, die ihn immer großartig unterstützt hat, wäre dies alles gar nicht möglich gewesen. Immer da, wo es innerhalb des FCs nötig war, sind Ulli und Vera Scharnitzki eingesprungen und haben Verantwortung übernommen.

So auch, als im Jahr 2007 ein neuer Regisseur für die FC Theatergruppe gesucht wurde. Unterstützt von seiner Frau, die als Souffleuse immer mit dabei war, führte Ulli Scharnitzki nicht nur Regie, sondern leistete für die Theatergruppe quasi einen „Rundum-Service“.

Das fing an bei der Auswahl des jährlich zu spielenden Theaterstücks und der Suche nach geeigneten Theaterspielern und reichte bis hin zur Beschaffung aller für das jeweilige Stück nötigen Requisiten. Selbst für die kulinarische Verpflegung während der wochenlangen Proben mit Knabbereien und Getränken sorgte das Ehepaar.

Das Herz der beiden schlägt seit Jahrzehnten für den FC Fischbach. Es gibt kaum eine verantwortliche Position innerhalb des Vereins, die Ulli Scharnitzki nicht schon für den Club ausgeübt hat. 1976 nach Fischbach gekommen, ist das Ehepaar der schlagende Beweis dafür, dass gerade auch sogenannte „Neubürger“ die Fischbacher Vereinswelt tragen und prägen.

So war Ulli Scharnitzki im Vorstand als Spielführer der ersten Mannschaft von 1978 bis 1982 aktiver Beisitzer und danach von 1982 bis 2006 Vorsitzender. 1981 folgte die Gründung einer Damengymnastikgruppe, die er als sportlicher Leiter bis zum Jahr 2009 führte. 1983 war er beim Aufbau der Fischbacher Vereinsgemeinschaft ganz vorne mit dabei.

1984 agierte Scharnitzki zudem als Trainer der D-Jugend, in der seine Söhne Sven und Thomas spielen. Immer wieder trainierte er bis 2004 auch die aktiven Mannschaften. Mit mehreren Unterbrechungen war er insgesamt mehr als zehn Jahre Trainer der aktiven Mannschaften. Größter Erfolg als Trainer war 1993 der Aufstieg in die Bezirksliga.

1985 folgte unter Ulli Scharnitzkis Federführung die Veranstaltung des ersten Fischbacher Dorffestes, mit dem Ziel, einen Teil der von den Vereinen gewünschten Sport- und Mehrzweckhalle durch eigene Aktivitäten zu mitzufinanzieren. Zu den vielen Höhepunkten seiner Amtszeit als Vorsitzender gehörte 1990 die Einweihung des neuen Rasenplatzes. 1991 erschien zum ersten Mal die Vereinszeitung „Spielführer“ und 1993 wurde die Bodenackerhalle eröffnet.

Unvergessen sind bis heute die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen des Ortes Fischbach 1994 mit großem Jubiläumsumzug. Auch da brachte sich Ulli Schanitzki, immer unterstützt von seiner Frau Vera verantwortlich mit ein, ebenso wie 1995 beim 75-jähriges Bestehen des FC 1920 Fischbach.

1998 folgte die Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins. Im Jahr 2002 fand das letzte „Spiel ohne Grenzen“ statt. Eine Veranstaltung, die 1987 von Ulli Scharnitzki ins Leben gerufen wurde und die von seinem Ideenreichtum gelebt hat.

2004 folgte die Auszeichnung mit der goldenen Ehrennadel des Südbadischen Fußballverbandes. 2005 nach 22 Jahren als Sprecher der Fischbacher Vereinsgemeinschaft und Cheforganisator von acht Dorffestveranstaltungen zog sich Ulli Scharnitzki aus dieser Funktion zurück. 2006 nach 24 Jahren an der Spitze des FC Fischbach gab er auch dieses Amt ab und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zum Abschluss seiner Funktion als Vorsitzender veranstaltete der FC Fischbach erstmals seine sehr erfolgreichen FC-Sportwochen mit Übertragung aller WM-Spiele auf Großleinwand in der Ortsmitte von Fischbach.

Verdienste

Bei der Brotspende 2007 erhielt Scharnitzki von Bürgermeister Otto Sieber die Verdienstmedaille der Gemeinde Niedereschach überreicht. Im Gleichen Jahr fand die die erste Theateraufführung des FC unter der Regie von Ulli Scharnitzki statt. Seither gab es jährlich zwei sehr erfolgreiche Aufführungen in der Bodenackerhalle. 2009, nach 28 Jahren Leitung der Damengymnastikgruppe zog Scharnitzki auch aus dieser Funktion zurück. Mit seinem nun bevorstehenden Rückzug als Regisseur, geht beim FC Fischbach zweifellos eine Ära zu Ende, die und auch das steht außer Frage, ohne die Unterstützung seiner Frau so nie möglich geworden wäre. Alle dies klang bereits am vergangenen Freitagabend durch, als der Vorsitzende des FC Fischbachs, Johannes Korte, am Ende des Theaterabends bekannt gab, dass sich Ulli und Vera Scharnitzki nun in den wohlverdienten Ruhe zurückziehen werden.