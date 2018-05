Niedereschach Kaum zu glauben: Jugendclub Fischbach rutscht in die roten Zahlen

Der Jugendclub hat zu erfolgreich gewirtschaftet: 4500 Euro müssen nun an das Finanzamt und die IHK überwiesen werden. Das sorgt für Verdruss.

Auf ein ereignisreiches Jahr konnte der Jugendclub Fischbach (JCF) bei der Jahreshauptversammlung zurückblicken. Gewaltig getrübt wurde das jedoch durch einen Jahresverlust in Höhe von 7180 Euro, den Kassenchef Nico Petrolli vermelden musste. Dabei schlugen allein 4500 Euro Steuer und IHK-Beiträge negativ zu Buche, die man an das Finanzamt und die IHK überweisen musste. Zusammen mit dem Mofarennen und Partys hat die Fischbacher Jugend zu viel Umsatz gemacht und landete so im gewerblichen Bereich, in bürokratischen und gesetzgeberischen Mühlen, die mit dazu beitragen, dass viele Menschen zwischenzeitlich die Übernahme eines Ehrenamtes scheuen. Vor dem Hintergrund, dass Politiker stets das hohe Lied vom Ehrenamt singen und es ehrenamtlich tätigen Menschen in der Praxis immer schwerer gemacht wird, sparten der Vorsitzende des Jugendclubs, Adrian Petrolli, und auch Ortsvorsteher Peter Engesser nicht mit deutlicher Kritik. "Gefühlt wird der bürokratische Aufwand Jahr für Jahr umfangreicher", so Adrian Petrolli.

Fischbach profitiert vom Jugendclub

Dass in Fischbach dank des seit 45 Jahren bestehenden Jugendclubs die Jugendarbeit bestens funktioniert, zeigte sich im Bericht von Nadja Müller. Die im Clubraum durchgeführten Partys und Motto-Feten sprachen Bände. Mit einer 500 Euro Spende für ein Waisenhaus in Tansania, in dem Nadja Müller einige Monate tätig war, trat der Club auch im sozialen Bereich positiv in Erscheinung und ermöglichte dem dortigen Waisenhaus den Bau eines Backhauses. Dass den Jugendlichen auch in naher Zukunft die Arbeit nicht ausgehen wird, zeigte sich im Ausblick von Müller und Adrian Petrolli auf den Rest des Jahres. Neben anderem plant man eine gemeinsame Kanufahrt, eine Party im Mallorca-Stil und das bevorstehende Jubiläumsrennen der 17 Stunden von Fischbach wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Bei den Neuwahlen wurden der Vorsitzende, Adrian Petrolli, und Schriftführer Nadja Müller ebenso einstimmig wiedergewählt wie alle Beisitzer, wobei Max Roth und Marius Stern für die nach fast zehn Jahren ausscheidenden Jörg Epting und Simon Storz neu ins Vorstandsteam gehievt wurden.