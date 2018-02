Niedereschach Kandidaten werben in Vorstellungsrunde um Wählerstimmen

Martin Ragg betont Bedeutung der Industriegemeinde. Rüdiger Krachenfels will andere Schwerpunkte setzen. Knapp 300 Besucher kommen zur Vorstellungsrunde in die Eschachhalle. Kandidaten haben jeweils 15 Minuten Redezeit. Friedhild Miller erscheint nicht.

Der Amtsinhaber Martin Ragg möchte Geselle werden. Das war das Bild, das der 42-Jährige während seiner Rede verwendete. Die acht Jahre seiner ersten Amtszeit seien für ihn Lehrjahre gewesen. Er sagt: "Als Bürgermeister fällt man nicht vom Himmel, das ist eine Aufgabe, die man erlernen muss." Man müsse auch mal hinfallen und wieder aufstehen. Das sei auch ihm so ergangen – die Wahl am 25. Februar sei seine Gesellenprüfung. Die Aufgabe des Bürgermeisters sei fordernd und mache zugleich Spaß, so Ragg.

Martin Ragg sprach in seiner 15-minütigen Rede darüber, dass Niedereschach traditionell eine Industriegemeinde sei. "Das spielt eine zentrale Rolle im Ort", so Ragg. Man schaffe damit die Voraussetzungen für die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Er habe bereits im Wahlkamf vor acht Jahren gesagt, dass er sich für die Unternehmen und Existenzgründungen stark machen wolle. Er wirbt auch für die Südumfahrung.

Der amtierende Bürgermeister verknüpfte die wirtschaftliche Kraft Niedereschachs eng mit der bestehenden Infrastruktur im Ort. "Die große Aufgabe ist, diese Infrastruktur zu erhalten oder sogar auszubauen." Es sei ein Bürgermeister gefragt, der aufsteht und die Dinge in die Hand nimmt. Er nannte das Beispiel der Post-Filiale, die jüngst überraschend schloss. Eine Lösung für dieses Problem ist zwischenzeitlich gefunden.

In seiner Rede ging der Jurist auch auf die Belange aller Ortsteile ein – er betonte häufig deren Bedeutung und sagte: "Unsere Ortsteile sind vier starke und kraftvolle Motoren." Schon zu Beginn seiner Rede begrüßte er explizit alle Bürger aus Niedereschach, Kappel, Fischbach und Schabenhausen. Es sei wichtig, weiterhin auch in allen Ortsteilen zu investieren und sie nicht aufzugeben.

Die Gründung der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, die in seine Amtszeit fiel, nannte er "einen großen Wurf". Es sei ein "echter Standortfaktor", dass man in Niedereschach nun auch seinen Realschulabschluss machen könnte – erstmals in der Geschichte der Gemeinde sei das möglich. Vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel könne Niedereschach hier punkten. In der Rede sprach Ragg auch über den Naturschutz, der ihm "ein stetiges Anliegen" sei. Er nannte dafür einige Beispiele, beispielsweise die Bürgerenergie Niedereschach, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die in diesem Jahr erfolgen soll oder das Projekt blühendes Niedereschach.

Seine Redezeit nutzte Ragg vollkommen aus. Er möchte seine Arbeit gerne als Geselle weiterführen und begonnene Projekte fortsetzen und vollenden. Im Anschluss kamen Fragen des Publikums. Ragg wurde unter anderem auf die Möglichkeit einer Bürgerbefragung angesprochen und wolle diese Anregung mit in den Gemeinderat nehmen, so er denn gewählt werde.

Herausforderer will andere Schwerpunkte

Rüdiger Krachenfels ist der Herausforderer und er machte klar, warum er seine Kandidatur eingereicht hat. "Herr Ragg und ich sind in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung." Er wolle andere Schwerpunkte setzen, habe in seiner Zeit als Gemeinderat auch einige Einblicke bekommen.

In den vergangenen Jahren seien in Niedereschach die Weichen in eine bestimmte Richtung gestellt worden. "Hier will ich gegensteuern", stellte der 54-Jährige klar. Er möchte sich in seiner Heimatgemeinde engagieren: "Ich lebe seit meiner Kindheit hier, darum liegt mir Niedereschach so am Herzen", sagt Krachenfels. Darum wolle er auch nur hier Bürgermeister werden. Eine Kandidatur andernorts käme nicht in Frage. Das oberste Gebot sei für ihn die Lebensqualität der Bürger.

Diese ist für den Gegenkandidaten eng mit der Natur verknüpft. "Es ist für mich unverständlich, dass man Naturschutz nicht als Selbstverständlichkeit versteht", so Krachenfels. Er bezeichnete den Kurs der Gemeindepolitik als "leichtfertiges Immer-weiter-so". Man müsse deshalb behutsam vorgehen. Es mache keinen Sinn, das Gewerbe ständig zu erweitern, wenn die Straßen den Verkehr nicht mehr aufnehmen könnten. "Die Verkehrsbelastung in der Hauptverkehrszeit ist unerträglich", so der Unternehmer, der ein Sägewerk in Niedereschach betreibt. Die Südumfahrung, die die Situation verbessern soll, sei eine "Insellösung". Zudem habe er große Zweifel an der Stimmigkeit der Zahlen des Verkehrsgutachtens, beispielsweise weil dieses von nur acht Prozent mehr Verkehr bis ins Jahr 2030 ausgehe. Die Straße, die zig Millionen kosten würde, zerstöre zudem noch wertvolle Natur. "Wir haben wenig zu gewinnen und viel zu verlieren."

Rüdiger Krachenfels bemängelte zudem die mangelnde Transparenz in der Politik der Bürgermeisters Martin Ragg. Viele Themen werden in den Gemeinderatssitzungen nichtöffentlich behandelt, so sagt Krachenfels. "Jeder Bürger hat das Recht, informiert zu werden", sagt er. Wenn man Themen aber nichtöffentlich behandle, bliebe den Bürgern diese Möglichkeit verwehrt.

Der Herausforderer kritisierte auch das Egon-Projekt – es sei ein "Profilierungsspekakel". Er kritisierte auch die Anstellung des Wirtschaftsförderers. Niedereschachs Wirtschaft sei krisenstabil. Existenzgründunen könne man mit dem ehrenamtlichen System, mit dem Egon ja begonnen habe, fördern. Zum Abschluss seiner Redezeit appellierte Krachenfels an die Anwesenden: "Sie können entscheiden, welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen." Weiter: "Stimmen sie für den Wechsel."

In der Fragerunde blieb auf der Uhr, die die 15 Minuten stoppte, viel Zeit. Die Zuschauer hatten deutlich weniger Fragen an den Herausforderer. Es ging um die Südumfahrung, die Krachenfels nicht unterstützt, und um Ökopunkte, die man durch geeignete Maßnahmen selbst erzeugen und nicht andernorts teuer einkaufen soll.