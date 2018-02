Niedereschach Kandidaten im Porträt (3): Rüdiger Krachenfels will eine andere Richtung einschlagen

Der 54-jährige Rüdiger Krachenfels ist der dritte Kandidat auf dem Stimmzettel und kritisiert die Politik des Bürgermeisters. Er will andere Schwerpunkte setzen.

Rüdiger Krachenfels will die Wahlalternative auf dem Stimmzettel sein. Er kritisiert die Politik von Amtsinhaber Martin Ragg und will andere Schwerpunkte setzen. Seit 2014 sitzt er im Gemeinderat, auch dort hat er sich immer wieder für seine Überzeugungen eingesetzt. "Die Arbeit im Gemeinderat ist interessant, ich mache das gern", sagt er.

Rüdiger Krachenfels, 54-jähriger Sägewerksbesitzer, will sein kommunalpolitisches Engagement nun ausweiten und zum Beruf machen. Bürgermeister und damit Nachfolger von Martin Ragg will er werden. Der Unternehmer steht vor allem für den Naturschutz. Er ist auch im Freundeskreis Arzúa und im Gesangverein engagiert.

Krachenfels wollte mit seiner Kandidatur die Gegensätze zu Martin Ragg deutlich machen. "Dadurch wird in der Gemeinde diskutiert und es findet eine Bewertung der Arbeit des Bürgermeisters statt", sagt er. Anders wäre das gewesen, wenn es keinen Gegenkandidaten gegeben hätte. Der Niedereschacher bringt viele Themen auf den Tisch.

Eines davon ist die Gewerbeentwicklung. Zwar ist sie seit Jahren das Steckenpferd seiner Heimatgemeinde, Krachenfels zweifelt jedoch daran, ob man die schnelle Weiterentwicklung und Vergrößerung der Gewerbegebiete um jeden Preis vorantreiben muss. "Diese schnelle Entwicklung muss nicht sein", sagt er. Zwar müsse die Dynamik in der Wirtschaft gewährleistet sein, man dürfe dabei aber nicht das große Ganze aus den Augen verlieren. Er selbst profitiere mit seinem Betrieb ja von einer florierenden Wirtschaft und sei gewiss kein Totalverweigerer, man müsse aber die Lebensqualität im Blick haben. "Wir können nicht nach und nach alles zubauen", sagt er.

"Ich habe lange über die Kandidatur nachgedacht", sagt Krachenfels. Doch wann, wenn nicht jetzt, könnte er für seine Meinung eintreten. "Man darf vor der Herausforderung nicht kneifen", sagt er. Man könnte auch sagen, dass er es wie eine Art Pflicht empfindet, sich in der Demokratie, wenn man mal eine andere Meinung hat, auch zur Wahl stellen zu lassen. Auch wenn ihm der Rummel um seine Person, durch Gespräche mit Zeitungen, Radiosendern und durch öffentliche Auftritte, etwas zu groß ist. Krachenfels hat das getan, weil er die Gemeinde an einem wichtigen Punkt sieht.

Es sei eine Entscheidung für die kommenden Jahrzehnte, wenn beispielsweise die Südumfahrung gebaut werde. "Ich bin ein Gegner der Südumfahrung, sie macht in meinen Augen keinen Sinn", sagt er. Auch an den Zahlen, die ein Verkehrsgutachten ausweist, hat er Zweifel. "Da kann man die Zahlen so drehen, dass es passt." Die Südumfahrung würde, so Krachenfels, das Problem nur verlagern.

Der Sägewerksbesitzer kritisiert auch das Egon-Projekt, das aus seiner Sicht eine "Show-Veranstaltung" ist und zu viel Geld koste, das an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt wäre. "Das Egon-Projekt muss man zurückfahren auf das Lotsensystem", sagt er. Lotsen, die Gründern bei den ersten Schritten helfen, auf ehrenamtlicher Basis. Die Anstellung eines Wirtschaftsförderers, gemeinsam mit Dauchingen und Deißlingen, kritisiert Rüdiger Krachenfels. "Niedereschach hat kein strukturelles Problem und braucht keinen Wirtschaftsförderer", sagt der 54-Jährige. Die Gewerbebetriebe seien breit aufgestellt, die Diversifizierung mache auch krisensicher. Anders zum Beispiel als es damals war, als Niedereschach wegen der endenden Ära der Uhrenindustrie ein großes Problem hatte.

Andere, dringend anstehende Projekte seien noch nicht einmal mittelfristig angedacht. Etwa die Sanierung oder Neubau des Niedereschacher Kindergartens, die räumliche Anpassung des Kindergartens in Kappel und die Sanierung der Schule in Fischbach. Krachenfels fordert, die anstehende Wahl als Bewertung der bisherigen Entscheidungen zu betrachten.