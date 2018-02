Niedereschach Kandidaten im Porträt (2): Es geht ihr nur um die Aufmerksamtkeit

Friedhild Miller bewirbt sich in unzähligen Gemeinden. Sie möchte Missstände aufdecken.

Für Friedhild Miller geht es bei der Bürgermeisterwahl in Niedereschach nur um eines: Aufmerksamkeit. Der Ort selbst spielt in ihren Bestrebungen keine Rolle. Die 48-Jährige, eine erklärte Angela-Merkel-Gegnerin, möchte sich in den Mittelpunkt rücken – für den Kampf gegen die, aus ihrer Sicht bestehende, Ungerechtigkeit des Systems. "Ich möchte Missstände aufdecken", sagt die Frau, die in Sindelfingen wohnhaft ist. Ihr Motto dabei: "Fridi – allein gegen alle"

Friedhild Miller feiert dabei Teilerfolge. Akribisch führt sie im Kalender auf, wann und wo Bürgermeisterwahlen stattfinden, reicht fleißig ihre Bewerbungen ein. Irgendwo in ihrer Liste taucht auch Niedereschach auf, als eine von ganz vielen Gemeinden. Ihre Unterlagen für den Posten auf dem Bürgermeisterstuhl in Niedereschach hat sie nach eigener Aussage mit 27 anderen Bewerbungen weggeschickt. Sie steht nach Amtsinhaber Martin Ragg als Zweite auf dem Wahlzettel. Ihr Beruf wird mit Familienhelferin angegeben. Bei der Bürgermeisterwahl in Kolbingen (Landkreis Tuttlingen), die Anfang des Monats stattfand, holte sie 20 Prozent. Ihr prozentual gesehen bestes Ergebnis aller Wahlen, wenn sie als einzige Gegenkandidatin wohl vom Protest gegen den amtierenden Bürgermeister profitiert hat.

Die Dauer-Bürgermeisterkandidatin ist auch im Internet aktiv, produziert Videos für die Plattform Youtube und postuliert auf der eigenen Internet-Seite, was aus ihrer Sicht falsch läuft in der Welt – und das ist so einiges. Es geht gegen die angebliche Willkür von Ämtern, Organisationen und Institutionen. Den kompletten Inhalt der Seite zu durchschauen oder gar zu verstehen, ist schier unmöglich, weil sie sehr viel sagen will. Zu finden sind Mottosprüche wie "Für Gleichheit und Gerechtigkeit" oder "Ab jetzt wird alles anders". Ein Satz der Homepage, den sie im Namen ihrer eigenen Wahlervereinigung formuliert: "Wir können in allen Themen mitreden, weil wir alles, worüber wir reden, selbst erlebt haben, sei es Ärger mit dem Arbeitsamt, Jobcenter, Jugendamt, Rathaus, Finanzamt, Krankenkassen, Ärzten und und und."

Schon in den vergangenen Jahren sorgte Friedhild Miller immer wieder für Schlagzeilen. Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch einen Auftritt in der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?", weil sie im Anschluss an die Sendung von ihrem Chef gekündigt wurde. Sie brauche das Geld ja jetzt nicht mehr, so die Begründung des Vorgesetzten nach einem 32 000-Euro-Gewinn. Bundesweit bekannt wurden beispielsweise auch die Bilder mit ihren Autos, die sie mit "Merkel muss weg"- und "Fridi für Deutschland"-Aufklebern zuklebte. Es folgte eine Zwangsversteigerung der Fahrzeuge, die sie mittlerweile zurück hat, eine Klagewelle in einem Unterhaltsprozess und ihr akribischer Kampf für mehr Gerechtigkeit in der Welt.

Die 48-Jährige hat sich auch bei der Bundestagswahl im September, damals im Wahlkreis Böblingen, um ein Mandat beworben. Ihren Bewerbungs-Marathon um alle möglichen Posten will sie auch in Zukunft weitermachen.