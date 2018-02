Gewerbeentwicklung soll Schwerpunkt bleiben. Martin Ragg betont Bedeutung des Ehrenamts und will in zweite Amtsperiode gehen.

Martin Ragg ist Bürgermeister und möchte Bürgermeister bleiben. Die Antworten, die er im Gespräch über seine Kandidatur gibt, sind wohlüberlegt. Er nimmt sich Zeit für seine Antworten. Genau so, wie er sie sich auch dafür genommen hat, über eine erneute Kandidatur nachzudenken.

Denn hinter der Entscheidung von Martin Ragg, sich um weitere acht Jahre als Bürgermeister zu bewerben, steckt kein Schnellschuss. Nicht immer war der dreifache Vater sich sicher, dass er sich auch für eine zweite Amtszeit bewerben wird. Im Dezember 2016 sagte er auf die Frage nach der Kandidatur: "Ich mache mir im Moment Gedanken, wie es weitergehen soll." Er sei sich der Verantwortung des Amtes bewusst, sagt Ragg heute. Intensiv habe er zuvor mit seiner Familie darüber gesprochen. "Die Bürger der Gemeinde verdienen es, einen Bürgermeister zu haben, der sich voll einsetzt." Genau das will der amtierende Bürgermeister auch in Zukunft machen. "Die ersten acht Jahre waren wie Lehrjahre, jetzt will ich die gute Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte weiter vorantreiben", sagt Ragg.

Lehrjahre, damit meint der studierte Jurist, der sich schwerpunktmäßig mit dem Verwaltungsrecht auseinandergesetzt hat, dass er das Agieren als Bürgermeister erst lernen musste. Dazu gehört der Umgang mit Bürgern, das Durchsetzen der Interessen der Gemeinde, die Kommunikation mit Behörden und anderen politischen Ebenen. Letztlich war es aber auch ein Lernprozess für die Bürger, sich nach 40 Jahren mit dem Bürgermeister Otto Sieber an einen anderen Verwaltungschef zu gewöhnen. "Den Bürgern war aber klar, dass sich am Stil etwas ändern würde", sagt Ragg.

Etwas geändert hat sich aber auch im Leben von Martin Ragg. Der heute 42-Jährige, bei seiner Wahl im Jahr 2010 als 34-Jähriger, musste lernen, selten wirklich Privatperson zu sein. Er ist immer der Bürgermeister – beim Einkaufen, beim Spazierengehen, auf Freizeitausflug mit der Familie. "Ich war das aber aus Schramberg schon gewöhnt", sagt Ragg über seine Zeit im Amt als Vorsitzender der dortigen Stadtmusik – von 2001 bis 2003 war er das. Die Umstellung sei dahingehend also gar nicht so groß gewesen. Gewöhnungsbedürftiger sei, so Ragg, die ständige Terminhetze. "Man muss eigentlich an drei Stellen gleichzeitig sein", sagt er.

Ragg will auch weiterhin versuchen, möglichst allen gerecht zu werden. Er will seine eigene Politik weiterführen und angefangene Großprojekte zu Ende führen. Die Schwerpunkte, so sagt er, seien aber schon sehr langfristig fortgeführt worden. Dazu gehört es, das Gewerbe zu stärken und damit Arbeitsplätze zu sichern. "Wichtig ist auch der Erhalt und Aufbau unserer Infrastruktur", sagt Martin Ragg. Und weiter: "Vom Gewerbe, den Arbeitsplätzen und der Infrastruktur hängt alles andere ab." Unter anderem die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde, sagt er.

Wenn es um das geht, was für die Gemeinde wichtig ist, nennt Martin Ragg auch das Ehrenamt. Er möchte das weiter fördern und ausbauen. "Die Bürger unserer Gemeinde sind im positivsten Sinne sehr rührig und sehr schaffig", sagt Ragg. Es gebe immer auch denn Willen, etwas Neues auszuprobieren. Ein gutes Beispiel für den sozialen Zusammenhalt sei auch der Sozialfonds. "Es gibt auch bei uns in Niedereschach mehr Not, als man denken würde", sagt er. Dass der Fonds, der auch aus Spenden gespeist wird, hilft, diese Not möglichst unbürokratisch zu lindern, sei bemerkenswert.

Das große Engagement ziehe sich durch alle vier Ortsteile, so die Einschätzung des Bürgermeisters. "Es ist immer auch ein Anliegen, dass sich keiner der vier Ortsteile abgehängt fühlt", sagt er und ergänzt: "Wir fördern dafür gezielt Projekte und investieren auch in allen Ortsteilen."

Ragg spricht, wenn er über Erreichtes und die Ziele für die Zukunft spricht, immer wieder über den Naturschutz. Auffällig oft, könnte man meinen, besetzt er damit doch das Themengebiet, mit dem sein Gegenkandidat Rüdiger Krachenfels punkten will. Er nennt Ökoprojekte, die umgesetzt wurden und nennt die eigene Wasserversorgung der Gemeinde "den größten Schatz, den wir haben". Nichts soll schief gehen bei der Wiederwahl, auch das Thema Naturschutz will er nicht seinem Kontrahenten überlassen. Martin Ragg geht, anders als die beiden Mitbewerber, auch auf Wahlkampftour. Eine Veranstaltung pro Ortsteil, gerecht verteilt – so will er nach seinen Lehrjahren zum Gesellen werden.

Podiumsdiskussion

Der SÜDKURIER veranstaltet am Dienstag, 20. Februar, ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion. Einlass in die Eschachhalle ist ab 18 Uhr. Die Redaktion fühlt den Kandidaten auf den Zahn. Das Wahlpodium gliedert sich in drei Teile. Nach einer kurzen Begrüßung kommen die Bewerber einzeln zu einer ersten Fragerunde auf die Bühne. Im Anschluss werden die Kandidaten von den Moderatoren des Abends, den SÜDKURIER-Redakteuren Norbert Trippl und Patrick Ganter, zu den spannendsten Themen des Ortes und der Region befragt. Im dritten Teil des Abends sind Fragen aus dem Publikum an die Kandidaten möglich. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 25. Februar, statt. Ein zweiter Wahlgang wäre, falls nötig, am Sonntag, 18. März. (pga)