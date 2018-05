Niedereschach Kälbchen Paul ist der Star auf dem Bantlehof in Niedereschach

Kälbchen Paul ist der Star auf dem Bantlehof in Niedereschach

Die Kinder des Wurzelzwerge-Naturkindergartens schauen sich in der Landwirtschaft um.

Niedereschach (aba) Emsiges Treiben und fröhliches Kinderlachen verwandelten den Bantlehof von Melanie und Thomas Bantle in eine Kindergarten-Außenstelle. Die Kinder des Naturkindergartens Wurzelzwerge statteten dem Bauernhof einen Besuch ab.

Kaum angekommen, halfen die Kinder voller Begeisterung beim Grasmähen im Obstgarten. Das Gras wurde auf einen Schubkarren geladen und ab ging es in den Schweinestall und in den Hühnerstall, wo die Kinder die bereits auf das satte Grün wartenden Tiere füttern durften. Hellauf begeistert waren die Kinder von den erst vor wenigen Tagen geschlüpften Küken, die sie mit großen Augen beäugten – und dann ging es ab in den Kuh- und Rinderstall, wo die Kinder das Heu nicht nur zum Füttern der Tiere nutzten, sondern voller Schwung im Heu herumturnten.

Die meisten Streicheleinheiten erhielten jedoch nicht die Kühe, Rinder, Hühner oder Küken, sondern ein in der Nacht zuvor geborenes, noch namenloses Kalb, das die Kinder kurzerhand Paul tauften. Und Paul wirkte sichtlich entspannt, als die Kinder ihn minutenlang streichelten.

Auch die auf dem Hof stehenden Maschinen und Geräte und der Spielzeugpark der auf dem Hof beheimateten Kinder hatten es den jungen Gästen sichtlich angetan und für die Kinder und die Erzieherinnen war klar: "Wir kommen wieder".