Niedereschach Hallen-Umbau mobilisiert die Kappeler Vereine

Der Ortschaftsrat bespricht die Sanierung der Schlossberghalle und macht klar: Sie wird für ein ganze Weile nicht nutzbar sein.

Niedereschach (aba) Brechend voll war bei der ersten Sitzung des Ortschaftsrates Kappel im neuen Jahr der Pfarrsaal. Die zahlreichen Zuhörer, darunter viele Vereinsvertreter, waren gekommen, weil im Anschluss an den öffentlichen Teil der Sitzung nichtöffentlich über noch ungeklärte Fragen und Details rund um die in diesem Jahr geplante Sanierung der Schlossberghalle besprochen werden sollten.

Während der Sanierung – und dies machte Ortsbaumeister Leopold Jerger deutlich – werde die Halle nicht nutzbar sein. "Manche habe keine Vorstellung davon, wie es in einer solchen Halle, die von Grund auf saniert wird, aussieht", so Jerger. Auf Nachfrage von Wolfgang Hauser, wann die erste Ausschreibung geplant sei, erklärte der Ortsbaumeister, dass dies voraussichtlich im April der Fall sein wird.

Mit Blick auf die auch in Kappel geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erklärte Jerger auf Anfrage von Hartmut Heini, dass im Zuge dieser Maßnahme auch – wie von Heini mit Blick das das Gebiet Wolfacker" angesprochen – dunkle Flecken beseitigt und mit ausgeleuchtet werden sollen. Bei der Umstellung auf LED werden, so Jerger weiter, die kompletten Leuchten ersetzt.

Ortschaftsrat Thomas Braun bat den Ortsbaumeister um Auskunft darüber, wann die neuen Toiletten beim Streichelzoo installiert werden. Braun bat zudem darum, die Toiletten vor den von den Vereinen geplanten Festen zu installieren. Jerger wird dies versuchen und informierte auch, dass die neue WC- Anlage eine Abteilung größer sein wird als die bisher vorhandene.

Ortschaftsrat Dieter Raufer bat Bürgermeister Martin Ragg um Auskunft darüber, wie es mit dem Breitbandausbau innerhalb der Gemeinde aussehe. Hierzu erklärte der Schultes, dass die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung des Schwarzwald-Baar-Kreises auf einem guten Weg sei. Die aktuell noch vorhandenen sehr guten Fördermittel würden ausgenutzt. Ziel sei es, jedes Haus innerhalb der Gesamtgemeinde ans Glasfaser zu bringen. Investiert werde zunächst da, wo die Förderschwerpunkte liegen, als Beispiel nannte Ragg das Gewerbegebiet Riedwiesen-Mitte in Fischbach und da, wo bislang die Versorgung am schlechtesten sei, also in Schabenhausen und Fischbach. Dort gebe es im Gegensatz zu Kappel keinen zweiten Anbieter.

Ortschaftsrat Manfred Ketterer sprach Verkehrsprobleme im Einfahrtsbereich zum "Dobel" an, die laut Bürgermeister Martin Ragg, bei der nächsten Verkehrsschau ebenso begutachtet werden sollen wie das von Niedereschachs Feuerwehrkommandant Michael Storz angesprochene Problem eines im dortigen Bereich oftmals zugeparkten Unterflurhydranten. Nachdem im Neubaugebiet in Kappel nur noch ein Bauplatz nicht verkauft ist, regte Manfred Ketterer zudem an, sich intensiv Gedanken über die weitere bauliche Entwicklung in Kappel zu machen und das nächste Baugebiet oder die Erweiterung des bisherigen Baugebietes in Angriff zu nehmen. Was neue Bestattungsformen auf dem Friedhof in Kappel an betrifft, sollte man dies, so Ketterer möglichst bald in Angriff nehmen. Auf Vordermann gebracht werden müsse auch die hintere Zufahrt zum Friedhof, was Ortsbaumeister Leopold Jerger nach seiner Aussage bereits geplant habe.