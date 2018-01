Niedereschach Gratulantenschar bei einer Fischbacher Legende: Heinz Petrolli wird 85

Heinz Petrolli feiert seinen 85. Geburtstag – und das geht natürlich nicht ohne die vielen Vereine, denen der Jubilar seit Jahrzehnten verbunden ist.

Seinen 85. Geburtstag feierte nun der weithin bekannte und weit gereiste Fischbacher Busunternehmer Heinz Petrolli. Eigentlich wollte Petrolli seinen Ehrentag im Kreise der Familien und ganz im Stillen feiern, doch so ganz hat das nicht funktioniert. Dafür ist der nach wie vor rüstige und agile Jubilar schlicht und einfach zu bekannt und zu fest mit seinem Heimatort Fischbach verwurzelt.

So ließen es sich insgesamt 14 Vertreter der Fischbacher Vereine und Organisationen nicht nehmen, ihrem Heinz, der in den meisten Fischbacher Vereinen längst Ehrenmitglied ist, zu besuchen und ihm zu seinem Ehrentag zu gratulieren. Den FC, den Musikverein, das DRK, die Narrenzunft, den Kirchenchor, die Feuerwehr und die Seniorengruppe einte bei dem Besuch eines: Sie alle hoffen, dass Heinz Petrolli bei weiterhin guter Gesundheit und begleitet von Gottes Segen noch viele Jahre gemeinsamen mit seiner Frau Else verbringen kann und dass er noch viele Jahre lang seinem Hobby, den Oldtimerbussen, widmen kann. Wenn der Jubilar an einem seiner beiden Oldtimer-Busse schrauben kann, dann ist er glücklich, ebenso wie beim Fahren der beiden Fahrzeuge.

In die Schar der Gratulanten reihten sich auch Bürgermeister Martin Ragg und Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser ein. Stellvertretend für alle Bürger und die ganze Gemeinde überreichte Engesser eine Urkunde mit persönlicher Widmung an Petrolli. Die Überschrift lautet: "Fischbacher Legende wird 85". Engesser bezeichnete das Geburtstagskind als geschätzten und beliebten Mitbürger. Im Jahr 2017 hatte die Firma Petrolli-Reisen unter dem Motto "90 Jahre Reise-Tradition" ein beachtliches Firmenjubiläum feiern können. Es sei unumstritten, das Heinz Petrolli mit viel Herzblut und Fleiß diesen Firmenerfolg erst ermöglicht hat. Hierzu gebe es einen sehr schönen, sehenswerten Video-Film.

Von 1962 bis 1975, so Engesser weiter, sei Petrolli Mitglied des Gemeinde- und des Ortschaftsrates gewesen. 1974 habe der Jubilar die aus heutiger Sicht richtige Entscheidung zur Eingemeindung Fischbachs nach Niedereschach mit getragen. Hervorzuheben sei auch, dass die gesamte Familie Petrolli sich stets für die Kommunalpolitik, die Dorfgemeinschaft und das Vereinsleben eingesetzt habe. Für Heinz Petrolli gelte: "Seit Jahrzehnten treu verbunden, in frohen wie in trüben Stunden, ein Vorbild stets für Alt und Jung, bewies er Mut, Elan und Schwung." Besonders gefreut hat sich der Jubilar über eine von Edeltraud Obergfell kunstvoll gefertigte, sehr persönlich gehaltene Glückwunschkarte der Fischbacher Vereine.