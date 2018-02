Das Narrengericht verhängt traditionell hohe Strafen. Die Angejklagte Obergfell legte es auf eine Anklage regelrecht an.

Frauentag war am Schmotzige Dunnschtig beim 36. Fischbacher Narrengericht im Landgasthof "Zum Mohren". Mit Marion Kunzelmann, Barbara Klein-Eitzert und Tanja Obergfell – und das gab es in 36 Jahren noch nie – standen ausschließlich Frauen vor Gericht. Wie beim Fischbacher Narrengericht üblich, hat es alle drei böse erwischt. Um noch drakonischeren Strafen zu entgehen, zogen es alle drei Frauen nach ihrer Verurteilung vor, sich mit eimerweise altbadischem Wein, der dann unter das närrische Volk verteilt wurde, quasi freizukaufen.

Chefankläger Edgar Schlenker war einmal mehr mächtig in Fahrt. Mit Witz und Humor machte er noch vor Beginn der Verhandlung deutlich, dass er eigentlich halb Fischbach vor den Kadi hätte zerren müssen. So auch Manfred Stern, dessen Regenschirm Löcher hat, aber laut dessen Aussage "zum auf den Sportplatz gehen" bei Regen noch gut genug sei. Oder Andrea Ulmschneider, die angeblich mit hundert Sachen den Schulberg runter fahren wollte und deswegen im Hennenhag von Rosa Letzkus landete. Und auch, dass Alexander Stern, der als "alte Festsau" bekannt sei und nach durchzechter Nacht sein eigenes Bett nicht mehr fand und im Bett seines Vaters landete, blieb dem Ankläger nicht verborgen. Ebenso wenig wie das Missgeschick von "Rotweinbaron" Arnold Müller, der mit seinem Rasenmähertraktor seine auf dem Rasen liegende teure Designerbrille zu Schrott fuhr.

Und auch gute Tipps hatte der Ankläger parat: So könnte der anwesende Bürgermeister Martin Ragg, sollte er am 25. Februar nicht mehr gewählt werden, bei Dieter Sirringhaus eine Anstellung als Puppenspieler finden. Nachdem diesem seine Puppen gestohlen wurden, wäre dort Bedarf vorhanden und vom Gewicht her, wäre der Schultes geeignet. Schlenker redete sich angesichts der vielen "Vorfallenheiten", die das ganze Jahr über im Ort passieren, regelrecht in Rage und nicht umsonst zitterten die danach von zwei Polizisten herbeigeschleppten angeklagten Frauen wie Espenlaub.

Verteidiger Herbert Martini tat sein Bestes und brillierte mit einer geschickten Verteidigungstaktik, doch letztlich vergeblich, zumal Richter Klaus Hartmann seine Schuldsprüche schon vorab in Versform festgezurrt hatte. Eigentlich ist dies ein Skandal, möchte man meinen, doch beim Fischbacher Narrengericht ist eben alles anders. Dazu zählt sicher auch, dass Ankläger, Richter und Verteidiger während der Sitzung immer auch den zuvor den Angeklagten abgetrotzten Wein persönlich probieren. Als Erste wurde Marion Kunzelmann aus Schabenhausen verurteilt. Sie soll ihren lieben und ihr treu ergebenen Ehemann Harald dazu genötigt haben, ein neues, großes und hochmodernes Luxuswohnmobil zu kaufen, wobei man erst später gemerkt habe, dass der Abstellplatz für dieses Gefährt vor dem eigenen Haus viel zu klein ist. Kurzerhand wurde der Parkplatz vergrößert und ein raffiniert eingefädelter Kreisverkehr installiert, der wiederum dem Landratsamt nicht gefiel und wieder abgebaut werden müsse.

Auch dass ihr Mann Harald bei jeder Ausfahrt mit dem Wohnmobil einen Umweg über Bayern machen müsse, weil es nur dort guten Schweinebraten mit Knödel zu essen gebe, missfiel dem Gericht, ebenso wie die Tatsache, dass Kunzelmann bei einem Ausflug ins Elsass 160 Zentimeter hohe Katakomben mittels eines Kopfstoßes fast zum Einstürzen gebracht hat.

Leid tun konnte einem auch die zweite Angeklagte, Barbara Klein-Eitzert, die von Verteidiger Herbert Martini als "die Daniela Katzenberger Fischbachs" bezeichnet wurde. Was sich die smarte Dame beim Ausflug der Fischbacher Narrenzunft zum gemeinsamen mit den Freunden der Narrenzunft Nußbach durchgeführte Karneval nach Köln so alles geleistet hat, war schier unglaublich. Son wollte sie mitten in der Nacht im Nachthemd die Hotelbar besuchen und sie fand auch ihr Zimmer nicht mehr und wartete deshalb im Flur sitzend vier Stunden lang auf ihren noch auf Karnevalstour befindlichen Mann Martin, der wenigstens noch wusste, welche Zimmernummer man hatte, und damit die so dringend benötigte Nachtruhe sichern konnte.

Getoppt wurde dies alles noch von der dritten Angeklagten, Tanja Obergfell. So hat die stolze Hundebesitzerin, nachdem sie die offene Terrassentüre entdeckt hat, stundenlang im Ort nach ihrem vierbeinigen Liebling gesucht, im Glauben, der sei wieder einmal ausgebüchst, ohne zu merken, dass der Hund friedlich in der Ecke ihres Wohnzimmerns schlummerte. Noch schwerer wiegt, dass sie bei einer privaten Feier in Brigachtal erst auf der Heimfahrt bemerkte, dass sie dort einen ihrer Söhne vergessen hatte und in Königsfeld wollte sie einen Gottesdienst besuchen, der erst stolze 14 Tage später stattfinden sollte.

Hinzu kommt, dass die wackere Frau einen rasanten Fahrstil hat und zwischenzeitlich in Flensburg so viele Punkte hat, wie sich dies mancher Fußballclub wünschen würde. Mehr als erstaunt war das Gericht über die Erklärung von Obergfell zu deren Tun. Sie sei nicht etwa "verpeilt", wie dies manche nun denken, sondern sie habe alles mit Absicht gemacht, damit auch sie wenigstens einmal in ihrem Leben vor das Fischbacher Narrengericht zitiert werde. Darauf habe sie 36 Jahre warten müssen. Insofern habe sie alles richtig gemacht und wenn sie nicht verurteilt würde, wäre sie regelrecht beleidigt.

36 Jahre Ankläger

Seit 36 Jahren gibt es das Fischbacher Narrengericht und seit 36 Jahren ist dabei Edgar Schlenker als Ankläger tätig. Schlenker ist auch Gründungsmitglied der NZ Fischbach und seit dieser Zeit im Narrenrat tätig.