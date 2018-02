Eine zünftige Dorffasnet will die Narrenzunft Fischbach bieten. Dieses Jahr lautet das Motto: „Römer, Griechen und Antike“.

Los geht es am Schmotzige Dunnschtig um 9.30 Uhr mit Schülerbefreiung in der Schule. Danach wird in der Ortsmitte der Narrenbaum gestellt und um 11 Uhr tagt im Landgasthof „Zum Mohren“ das 36. Fischbacher Narrengericht. Um 14.30 Uhr startet ein Kinderumzug, der von der Sinkinger Straße durch die Ortsmitte zur Bodenackerhalle führt, wo die Kinderfasnet stattfindet – verbunden mit dem Wettbewerb „Fischbacher Talent“ 2018. Ab 18 Uhr ist dann „Remmi Demmi“ in der in der Ortsmitte aufgestellten Schirmbar angesagt.

Am Fastnacht-Sonntag, 11. Februar, sind alle zum Mittagessen in die Bodenackerhalle eingeladen, ehe um 14 Uhr der Umzug der Narrenzunft Fischbach startet. Danach herrscht in der Bodenackerhalle und allen Fischbacher Lokalitäten reges Narrentreiben. Um 20.01 Uhr startet in der Bodenackerhalle der Große Zunftball mit einem närrischen Unterhaltungsprogramm sowie Tanz und Musik von DJ James.

Am Dienstag, 13. Februar, um 18 Uhr, wird an der Bodenackerhalle die Fasnet 2018 wieder verbrannt. Dabei wird noch das Narrenblatt-Gewinnspiel ausgelost. Geöffnet wird die Bodenackerhalle um 18 Uhr, nach dem Verbrennen findet ein Kehraus mit Unterhaltung statt.