Niedereschach Endlich eine Oberhexe für die Lehr-Hexen gefunden

Die Lehr-Hexen Niedereschach haben wieder einen Vereinsvorsitzenden. Bürgermeister Martin Ragg lobt das Engagement des Vereins in der Gemeinde.

Die Zunftmitglieder der Lehr-Hexen können aufatmen. Seit der jüngt erfolgten Generalversammlung haben die Lehr-Hexen wieder einen Zunftmeister, nachdem die Stelle ein Jahr lang vakant gewesen war. Zwar konnte mit Bastian Holzem in einer Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr ein Kandidat für das Amt des Vorsitzenden gefunden werden. Da er jedoch nur eine relativ kurze Zeit Mitglied der Zunft war, wurde entschieden, dass er bis zur offiziellen Jahreshauptversammlung in der Vorstandschaft mitgeführt wird, um den Ablauf und die Mitglieder der Lehr-Hexen Niedereschach kennen zu lernen.

Jetzt wurde er einstimmig und offiziell zum neuen Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Markus Reich einstimmig im Amt bestätigt und mit Jan Holzem und Thomas Krause kommen zwei neue Beisitzer zur Vorstandschaft hinzu. Von allen bedauert wurde die Ankündigung der bisherigen Schriftführerin Alissa Herbst, bei der Versammlung ihren letzten Schriftbericht vorzutragen. Sie könne sich aus privaten Gründen leider nicht mehr zur Wiederwahl stellen, kündigte sie an. Eine Nachfolgerin konnte bei den Neuwahlen vorerst nicht gefunden werden.

In ihrem Jahresrückblick ließ Alissa Herbst die vielen Vereinsaktivitäten nochmals Revue passieren. Angefangen mit der erstmaligen Beteiligung der Zunft am Eschachfestival, der Bewirtung der Gäste beim Saisonabschluss für die Vereinsmitglieder des Sportvereins auf dem Sportgelände, beim Tag der offenen Tür im Gartencenter Dehner in Bad Dürrheim und bei der Bürgermeister-Wahlparty. Beim Adventsdörfle rund um die Kulturfabrik wurde neben Bratwürsten und Bauernpfanne auch wieder eine große Auswahl an Weihnachtsgestecken, Kränzen und diversen anderen Kleinigkeiten, die von den Frauen des Vereins gebastelt und hergestellt wurden, angeboten und verkauft. Dazu kamen die zahlreichen Veranstaltungen über die hohen Tage in- und außerorts.

Nachdem die Kassiererin Heike Mink-Schaumann in ihrem Kassenbericht ein leichtes Plus im Jahresabschluss vermelden konnte, war es für Bürgermeister Martin Ragg ein leichtes, die Entlastung des Vorstandes zu empfehlen. Im Besonderen freue es ihn, dass die Lehr-Hexen wieder einen Vorsitzenden haben. Gleichzeitig bedaure das Ausscheiden der bisherigen Schriftführerin Alissa Herbst und bescheinigte ihr, in den letzten vier Jahren eine vorbildliche Arbeit für die Zunft geleistet zu haben. Große Anerkennung sprach er den Hexen für die vielen Aktivitäten das ganze Jahr über aus, die sich bei Weiten nicht nur auf die närrischen Tage konzentrieren, sondern nahezu das komplette Veranstaltungsprogramm der Gemeinde mit abdecken.