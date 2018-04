Niedereschach Ein Weltenbummler berichtet und die Besucher spenden für die Wärmestube

André Schuler hielt einen Vortrag über seine 2700 Kilometer lange Radreise beim Forum Niedereschach, durch den Besucheransturm kamen 1875 Euro zusammen, die jetzt die Wärmestube Paradies in Schwenningen bekam.

Niedereschach – Wenn jemand weiß, wo auf der Welt Not am Mann ist, dann bestimmt der Niedereschacher Weltenbummler André Schuler. Nicht "All Inclusive" im Nobelhotel, sondern in Backpacker-Unterkünften untergebracht, hat er bereits viele ferne Länder bereist. Um das urtypische Leben dort kennen zu lernen und mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen, reist er mit dem Fahrrad in die entlegensten Ecken.

Im vergangenen Jahr war es der Garten Eden Mittelamerikas, Costa Rica, den André Schuler über rund zwei Monate und über eine Strecke von 2700 Fahrradkilometern bewältigt hat. Und in seinem Reisevortrag darüber im Katharinensaal beim Forum Niedereschach sind bei einem unglaublichen Besucheransturm 1875 Euro an Spenden zusammengekommen. Und Schulers Wunsch war es nun, gerade da er bei seinen Touren auch immer wieder sehr viel Not und Elend gesehen hat, die Spendensumme einer Einrichtung zukommen zu lassen, die sie auch wirklich verdient hat, nämlich der Wärmestube Paradies in Schwenningen. Groß war nun die Freude bei Bärbel Wagner, der Vorsitzenden des Fördervereins "Wärmestube Paradies", und der Schatzmeisterin Maria Wöhrle, als ihnen der Spendenscheck von André Schuler zusammen mit der Vorsitzenden des Forums Niedereschach, Annette Rienhöfer-Schweer, und Marlies Jerger überreicht wurde. Dabei konnten sich die Besucher aus Niedereschach auch davon überzeugen, wie gut die Wärmestube bei ihren Besuchern und Gästen angenommen wird und wie sich die Plätze an den Tischen nach und nach komplett gefüllt hatten.

In der Regel sind es Bedürftige, die in der Wärmestube für 1,50 Euro ein Mittagessen bekommen, erzählt beim Mittagstisch Bärbel Wagner. Dazu kommen Solidaresser, also Gäste, die nach eigenem Ermessen für die Mahlzeit bezahlen. 40 bis 50 Mahlzeiten seien es in der Regel, die über Mittag vom Küchen- und Bedienpersonal aufgetischt werden. Ihrem Engagement, den vielen finanziellen und Sach- und vor allem aber auch den Essensspenden des einheimischen Lebensmittelhandels sei es zu verdanken, dass die Wärmestube ihren Betrieb aufrecht erhalten könne.

Aber nicht nur das günstige Mittagessen, vor allem auch die sozialen Kontakte der Besucher untereinander seien es, was die Wärmestube, wie es der Name schon sagt, ein Ort auch der menschlichen Wärme untereinander ausmache. Das Miteinander gleiche inzwischen dem in einem Vereinsheim, und fast Jeder kenne Jeden.

Wärmestube

Seit März 2006 existiert nunmehr die von der Arbeiterwohlfahrt betriebene Einrichtung "Wärmestube Paradies" im Gebäude des ehemaligen Gasthauses Paradies. Die Wärmestube ist ein für alle Bürger offenes, alkoholfreies Angebot. Hier können hauptsächlich wohnungslose Menschen und Menschen mit geringem Einkommen für 1,50 Euro preiswert essen. Andere zahlen mindestens drei Euro. Der Förderverein dient dazu, das Projekt ideell, finanziell und materiell zu unterstützen. (gdj)