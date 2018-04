Niedereschach Der Elch röhrt in Niedereschach: Radio-Party in der Eschachhalle

Der Elch röhrt in Niedereschach: Radio-Party in der Eschachhalle

Ein Radiosender und seine rollende Show machen am Samstag Station beim Sportverein. Der verspricht: Das wird eine Mega-Sause.

Nach den schönen Erfolgen in den vergangenen drei Jahren steigt in der Eschachhalle in Niedereschach die vierte SWR 3-Elchparty. Dazu lädt der Sportverein Niedereschach am kommenden Samstag, 28. April, ab 21 Uhr ein. Saalöffnung ist um 20 Uhr.

Volker Frick, der Vorsitzende der Sportler , seine Vorstandsmitglieder und die Mitglieder des Freundeskreises des Vereins freuen sich, dass die Party nun zum vierten Mal in Niedereschach veranstaltet werden kann. Möglich geworden sei dies auch in diesem Jahr durch die Unterstützung der Mitglieder des Freundeskreises, vieler Sponsoren und der aktiven Mannschaft. "Um den laufenden Betrieb im Verein finanzieren zu können, brauchen wir solche Großveranstaltungen", betont Frick. Er und seine Unterstützer hoffen, am Samstag, 28. April, auf eine gut besuchte Veranstaltung und ein gelungenes Fest.

Der Vorsitzende erzählt, dass der Verein hierfür im Vorfeld bereits viel Arbeit und Zeit investiert habe. "Die Planungen laufen schon über ein halbes Jahr", so Frick weiter. Und er verspricht: Wenn die Party dieses Jahr wieder ein Erfolg werde, dann werde man diese Veranstaltung auch 2019 wieder nach Niedereschach holen. Zudem freut sich der Chef, dass man im Sportverein Niedereschach noch enger zusammen gerückt ist. "Das Miteinander und die Kameradschaft wurden noch mehr gestärkt", berichtet Frick.

Der mit Blick auf die angespannte Finanzlage des Vereins vor einigen Jahren gebildete Freundes- und Sponsorenkreis organisiert zusammen mit dem Vorstandsteam des Hauptvereins immer wieder solche Veranstaltungen mit dem Ziel, von den Erlösen die finanzielle Situation weiter zu verbessern, und da sei man auf einem guten Weg. Zudem freuen sich die Verantwortlichen des Sportvereins, den Menschen aus Niedereschach und der Umgebung etwas Besonders bieten zu können.

Karten gibt es im Vorverkauf für neun Euro an der Tankstelle Modler und in der Bäckerei Bantle in Niedereschach, an der Abendkasse für zehn Euro.