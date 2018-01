Niedereschach Bürgermeisterwahl: Friedhild Miller gibt Bewerbung ab

Die 48-Jährige ist wohnhaft in Sindelfingen und kandidiert um das Bürgermeisteramt in Niedereschach. Sie hat auch in anderen Orten Bewerbungen eingereicht.

Der amtierende Bürgermeister Martin Ragg bekommt bei der anstehenden Wahl im Februar eine Gegenkandidatin. Friedhild Miller, die in Sindelfingen wohnhaft ist, hat ihre Bewerbung im Rathaus eingereicht.

Die 48-Jährige hat sich auch in zahlreichen anderen Orten und bei der Bundestagswahl im September, damals im Wahlkreis Böblingen, um ein Mandat beworben. "Ich habe allein am Sonntag 27 Bewerbungen weggeschickt", sagt sie auf Nachfrage. Über 50 Bewerbungen seien es laut eigener Aussage aktuell. Um den Überblick zu behalten, habe sie sich Pläne mit den Wahlterminen diverser Orte ausgedruckt. Über ihre Bewerbungen sagt sie weiter: "Ich möchte die Missstände des Systems aufdecken." In diversen sozialen Netzwerken und der Internet-Videoplattform Youtube wirbt die Dauer-Bürgermeisterkandidatin für ihre Anliegen. Ihr Ziel: Merkel ablösen. Etliche Videos hat sie bei Youtube veröffentlicht, in denen sie sich zu diversen Themen immer wieder selbst filmt. Laut ihrer eigenen Internetseite sieht sie sich als Kämpferin gegen die, aus ihrer Sicht existierende, Willkür von Ämtern, Organisationen und Institutionen. Daneben zu finden sind Mottosprüche wie "Für Gleichheit und Gerechtigkeit" oder "Ab jetzt wird alles anders".

In den vergangenen Jahren machte Friedhild Miller mit diversen Aktionen auf sich aufmerksam. Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch einen Auftritt in der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?", weil sie im Anschluss an die Sendung von ihrem Chef gekündigt wurde. Sie brauche das Geld ja jetzt nicht mehr, so die Begründung des Vorgesetzten nach einem 32¦000-Euro-Gewinn. Seither machte sie durch diverse Aktionen immer wieder auf sich aufmerksam. Bundesweit geteilt wurden beispielsweise die Bilder mit ihren Autos, die sie mit "Merkel muss weg"-Aufklebern zuklebte. Es folgte eine Zwangsversteigerung der Fahrzeuge, eine Klagewelle in einem Unterhaltsprozess und ihr inszenierter Kampf für den Weltfrieden.

Die Unterlagen von Friedhild Miller sind soweit ordnungsgemäß eingegangen, heißt es von Wahlleiter Jürgen Lauer. Lediglich eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine eidesstattliche Versicherung müssten noch nachgereicht werden. Die Unterlagen habe Friedhild Miller per Fax an das Niedereschacher Rathaus geschickt. Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters in Niedereschach können noch bis zum Montag, 29. Januar, um 18 Uhr abgegeben werden. Die Wahl des Bürgermeisters findet am Sonntag, 25. Februar, statt.