Niedereschach Bürgermeisterwahl: Drei Kandidaten gehen ins Rennen

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Niedereschach ist am Montag abgelaufen. Drei Kandidaten gehen ins Rennen. Die Wahl findet am Sonntag, 25. Februar, statt.

Nun ist es amtlich: für die Bürgermeisterwahl in Niedereschach am Sonntag, 25. Februar, haben sich drei Kandidaten beworben. Ganz oben auf dem Stimmzettel mit den drei Namen wird, in der Reihenfolge der abgegebenen Bewerbungen, Niedereschachs amtierender Bürgermeister Martin Ragg stehen, gefolgt von der Familienhelferin Friedhild Miller aus Sindelfingen und Rüdiger Krachenfels, dem in der Holzbranche tätigen selbstständigen Niedereschacher Betriebswirt und Gemeinderat.

Alle Bewerbungen vollständig

Am Montagabend um 18 Uhr war Bewerbungsschluss. Hauptamtsleiter Jürgen Lauer, Altbürgermeister Otto Sieber und Gemeinderätin und Bürgermeisterstellvertreterin, Manuela Fauler, sie bilden den Gemeindewahlausschuss, öffneten pünktlich um 18 Uhr den Briefkasten des Niedereschacher Rathauses, in dem sich keine weitere Bewerbung befand. Alle drei genannten Kandidaten haben ihre Bewerbungsunterlagen vollständig abgegeben, sind wählbar und können deshalb zur Wahl zugelassen werden. Der Druck der Stimmzettel für die Wahl wird am Dienstag in Auftrag gegeben. Voraussichtlich spätestens am Freitag dieser Woche, können von Briefwählern die Wahlunterlagen im Bürgerbüro der Gemeinde Niedereschach abgeholt oder angefordert werden.

Bereits 200 Briefwähler

Die Wahlbenachrichtigungsschreiben wurden den Wählerinnen und Wählern bereits zugestellt, im Wahlamt im Bürgerbüro liegen der Gemeindeverwaltung bereits rund 200 Briefwahlanforderungen vor. Sobald die frisch gedruckten Stimmzettel vorliegen, werden die Wahlunterlagen per Post zugestellt. Wer erst am 25. Februar von 8 bis 18 Uhr in einem Wahllokal sein Kreuzchen machen möchte, der kann aus dem Wahlbenachrichtigungsschreiben entnehmen, in welchem Wahllokal er wählen muss. Sollte am 25. Februar kein Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, fände eine eventuelle Neuwahl am Sonntag, 18. März, statt. Wahlleiter Jürgen Lauer und seinem Team haben alle Vorbereitungen bereits getroffen, damit die Wahl problemlos abgewickelt werden kann. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die am Wahlsonntag und bei der möglichen Neuwahl Dienst tun müssen, sind bestimmt und haben ihre Ämter diesbezüglich bereits angenommen. In der Sitzung des Gemeinderates am gestrigen Montagabend wurde unter der Sitzungsleitung von Manuela Fauler beschlossen, ob, wie, wann und wo eine Vorstellungsrunde mit den drei Kandidaten stattfinden soll.