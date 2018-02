Eine neue Jugendkapelle möchte die Bläserjugend des Musikverein „Harmonie“ Niedereschach aufbauen. Das sagte der Vorsitzende der Bläserjugend Niedereschach, Sascha Vosseler, bei der Generalversammlung in der Räumen des Musikvereins Niedereschach in der Kulturfabrik.

Lob für die Mitglieder gab es vom Vorsitzenden mit Blick auf den zurückliegenden Musikerball, den die Bläserjugend programmmäßig mit einer gelungenen Tanznummer bereicherte. Hoch erfreut zeigte sich der Vorsitzende auch darüber, dass im abgelaufenen Jahr 2017 wieder neun Auszubildende des Vereins ein Leistungsabzeichen erworben haben. Die Übergabe der Leistungsabzeichen sei in einem würdigen Rahmen beim Jahreskonzert des Hauptvereins erfolgt. In diesem Jahr 2018 wollen sich weitere Nachwuchsmusiker den Prüfungen für den Erwerb eines Leistungsabzeichens stellen.

Schriftführerin Laura Brugger rief die Veranstaltungen im Jahr 2017, darunter auch freizeitgestaltende Aktivitäten, die der Kameradschaft dienen, noch einmal in Erinnerung. Dazu gehörte unter anderem die musikalische Umrahmung des St. Martinumzuges in Niedereschach, die Teilnahme am Niedereschacher Adventsdörfle und beim Weihnachtsspielen an Heiligabend.