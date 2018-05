Niedereschach Bergwerk-Kitzel im Niedereschacher Heimatmuseum macht Geschichte erlebbar

Der Ort ist um eine eine Attraktion reicher: Das Stollen-Stückist am kommenden Sonntag zum ersten Mal zu sehen.

Niedereschach – Rechtzeitig vor dem nächsten Öffnungstermin am kommenden Sonntag, 6. Mai, haben es Museumsleiter Hans-Otto Wagner, dessen Frau Ekatarina Wagner-Antonova und Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser in viel Eigenarbeit geschafft, das Heimatmuseum der Gesamtgemeinde in Fischbach erneut zu bereichern: Im Kellergeschoss haben sie ein kurzes Stück des dortigen Ganges, zwischen der Waschküche und dem Göpelraum, in einen Bergwerkstollen verwandelt.

Solche Bergwerkstollen gab und gibt es im Ortsteil Schabenhausen und deren Geschichte gehört einfach zu einem Heimatmuseum, erklärt Hans-Otto Wagner. Als Vorbild habe man den Vorbau der Grube "Segen Gottes" in Haslach im Kinzigtal genommen. Für die Steingestaltung habe er Fotos von Dirk Stecker, dem früheren Vorsitzenden der zwischenzeitlich aufgelösten Forschungs- und Arbeitsgemeinschaft für historischen Bergbau, bekommen; ein Originalstein aus dem Stollen "Karl im Mailänder" habe als Vorlage gedient. Dementsprechend hat Ortsvorsteher Peter Engesser den Putz im neu gestalteten Gang aufgetragen.

Seine Frau Ekatarina Wagner-Antonova hat sich um die Holzarbeiten gekümmert, wobei Wagner besonders Gemeinderat und Sägewerker Rüdiger Krachenfels dankbar ist, der gealterte Bretter besorgt habe, damit der Vorbau nun auch bergbaugerecht aussieht.

Die Ausgestaltung des Ganges ist ein Beleg dafür, wie das Museumsteam die Heimatgeschichte mit viel Liebe zum Detail für die Besucher erlebbar präsentiert und gestaltet. So trägt das Stollenfelswandstück auch die Spuren der Bearbeitung mit Meißel und Hammer. In einen Zwischenraum kommt eine kleine Wandvitrine mit Originalmineralien aus einem der Schabenhauser Bergwerksstollen dazu. "Auf diese Weise wird eine weitere geschichtliche Attraktion der Gemeinde Niedereschach inszeniert und wir unterstreichen die Vielfältigkeit des Angebots Niedereschachs für Besucher", freut sich Museumsleiter Wagner.

Öffnungszeiten

Das Heimatmuseum der Gemeinde Niedereschach hat am kommenden Sonntag, 6. Mai, zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Zu sehen sind im Ausstellungsbereich noch einmal die bemalten Eier und die Frühlingsaquarelle von Erna Kohler aus Zimmern-Flözlingen sowie die Schatulleneier im Faberge-Stil. Der Eintritt kostet 1,50 Euro, für Kinder ist er frei.

