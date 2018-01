Niedereschach 10 000 Euro Schaden: 62-Jähriger nimmt im Kreisverkehr die Vorfahrt

Vorfall ereignet sich am Mittwoch. Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei Autos in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr, am Kreisverkehr Rottweiler Straße und Deißlinger Straße gekommen.

Ein 62-Jähriger fuhr mit einem Hyundai Tucson von der Deißlinger Straße in den Kreisverkehr ein und achtete nicht auf einen 3er BMW eines 31-Jährigen, der schon im Kreisverkehr unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.