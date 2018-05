Mönchweiler Zweifel am Raumbedarf der Gemeinschaftsschule Mönchweiler

Zweifel am Raumbedarf der Gemeinschaftsschule Mönchweiler

Die Schule muss erweitert werden. Ein Gemeinderat macht sich aber Sorgen über zukünftige Auslastung.

So recht mögen in Mönchweilers Gemeinderat noch nicht alle an eine nachhaltige Zukunft der Gemeinschaftsschule glauben. Das wurde im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gremiums deutlich. Die Tagesordnung sah eigentlich nur die Vorstellung eines Wettbewerbsbetreuers für die zweite Erweiterung der Schule mit entsprechender Auftragsvergabe vor. Daraus entwickelte sich aber eine ausführliche Diskussion darüber, welchen Umfang eine Erweiterung haben soll.