Mönchweiler Zunftmeister Erwin Weihing tritt überraschend zurück

Die Narrenzunft Mönchweiler muss im kommenden Jahr ohne Vorsitzenden und damit gleichzeitig ohne Zunftmeister auskommen. Erwin Weihing trat bei der Hauptversammlung am Freitagabend von seinem Amt zurück. Eine Überraschung war das zumindest für die anderen Vorstandsmitglieder rund um den stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Zehnder nicht. Erwin Weihing hatte sie vorab informiert. Bei der Zunft geht man davon aus, das Amt im kommenden Jahr, wenn die Wahl des Vorsitzenden turnusgemäß wieder ansteht, erneut besetzen zu können.

Seit 2013 war Erwin Weihing Vorsitzender der Narrenzunft Mönchweiler. Das Amt erfüllte er, so wurde regelmäßig deutlich, mit viel Freude und Engagement. Jetzt entschied er sich jedoch, vorzeitig zurückzutreten. Er habe dies bereits vor einem Jahr mit seinen Vorstandskollegen besprochen, so Erwin Weihing. "Ich scheide nicht in Ärger oder Verdruss, sondern aus freien Stücken aus einem Amt, das mir viel Freude bereitet hat", erklärte er den sichtlich überraschten Mitgliedern. Es sei aber einfach nicht seine bevorzugte Art, an vorderster Front auf der Bühne zu stehen und zu reden. In der Zunft werde er natürlich weiterhin mit anpacken, wo immer es erforderlich ist.

Das Vereinsjahr der recht kleinen Narrenzunft Mönchweiler hatte, so konnte man den Berichten des Vorsitzenden und der Schriftführerin Tatjana Kretschmer entnehmen, einiges zu bieten. Zehn Vorstandssitzungen, fünf Stammtische, zwei Arbeitseinsätze und jede Menge Fasnet, Festle und Unterstützung anderer Vereine standen im Kalender. Hilfe beim Fischerhock, bei den Eisstockschützen, dem Motorradclub oder das gemeinsame Oktoberfest mit dem Kaninchenzuchtverein – die Narrenzunft ist vielfältig im Einsatz und aus dem Dorfgeschehen in Mönchweiler letztlich nicht mehr wegzudenken. Das belegen auch die wirklich guten Besucherzahlen bei Veranstaltungen der Zunft. Kassiererin Petra Laufer konnte dank des großen Engagements der Zunft von einer guten Kassenlage berichten.

Für Bürgermeisterstellvertreter Peter Kaiser war es als Versammlungsleiter deshalb auch ein Leichtes, von der Mitgliederversammlung eine einstimmige Entlastung des Vorstandes zu bekommen. Er dankte dem Verein für seine vorbildliche Arbeit. "Ich kenne keinen anderen Verein, der so intensiv mit anderen Vereinen zusammenarbeitet, wie die Narrenzunft", lobte er. Von dieser Sorte bräuchte man mehr Vereine in Mönchweiler. Als "cleveren Schachzug" bezeichnete er mit einem Augenzwinkern das verspätete Abhängen der Fasnetbändel: "Da bleibt man publikumswirksam im Gespräch".

Bei den anstehenden Wahlen wurde Kassiererin Petra Laufer im Amt bestätigt. David Grußer und Moana Kretschmer wurden als Beisitzer für den Bereich Jugend neu in den Vorstand gewählt. Ihnen galt auch der besondere Dank des Vorstandes für ihre tolle Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen an der Fasnet.

Bereits am kommenden Samstag wird die Narrenzunft in der Gemeinde wieder aktiv sein. Dann geht beteiligen sich ihre Mitglieder an der Aktion Saubere Landschaft. Der nächste Stammtisch der Narrenzunft findet am 27. April im Gasthaus Adler statt. Hierzu sind Gäste ausdrücklich willkommen. Zudem stehen die gemeinsame Wanderung am Maifeiertag und der Einsatz bei Veranstaltungen anderer Mönchweiler bereits jetzt fest. Darüber hinaus fiebert man jetzt schon den hohen Tagen der Fasnet im kommenden Jahr entgegen.

Auszeichnungen

Ganz besondere Auszeichnungen gab es im Rahmen der Hauptversammlung der Narrenzunft Mönchweiler Petra Laufer. Sie ist seit mehr als zehn Jahren Kassiererin der Zunft. Weil die Geehrte beim Vereinsehrentag der Gemeinde Mönchweiler im November beruflich verhindert war, zeichnete Bürgermeisterstellvertreter Peter Kaiser sie jetzt mit der Ehrenmedaille der Gemeinde Mönchweiler für herausragendes bürgerschaftliches Engagement aus. Petra Laufer ist Gründungsmitglied der Narrenzunft Mönchweiler und beim alljährlichen Fasnetball gehört sie zu den besonders aktiven Zunftmitgliedern. Sie ist Hästrägerin und seit vielen Jahren Kassiererin. Kurzum die Zunft bezeichnet Petra Laufer als besonders engagiertes und hoch motiviertes Mitglied. Dass sie sich bei der Hauptversammlung erneut für das Amt der Kassiererin zur Verfügung stellte, rundet das Bild ab. Eine weitere Auszeichnung erhielt Petra Laufer durch die Europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg verliehen. Ihr gehört die Narrenzunft Mönchweiler seit Januar dieses Jahres an. (put)