Viel Unterhaltung beim Ball der Narrenzunft Mönchweiler. Geboten sind viel Musik, Tanz und Humor.

Einen rundum gelungenen Abend feierte die Narrenzunft Mönchweiler am Freitagabend beim Zunftball in der Alemannenhalle. "Besser hätte der Abend nicht laufen können", bilanzierte am Ende Zunftmeister Erwin Weihing. Über die Jahre zeigen sich auch zunehmend die guten Kontakte der Narrenzunft zu anderen Fastnachtern.

So gelang es den Schelbmulern beispielsweise, in diesem Jahr als außerplanmäßigen Höhepunkt die singenden Schwenninger Necklemer mit Heike und Ralf Kempter sowie Stefan Erhard auf die Bühne zu holen. Bereits ab dem ersten Takt hatten diese ihre Zuhörer mitgerissen, als sie vom Neckarstadtteil, den Schlenkers und den Eigenheiten der württembergischen Mitbürger sangen. Küche und Theke waren beim Zunftabend fest in der Hand des Motorradclubs, der die Zunft damit wesentlich unterstützte.

Bis spät in die Nacht hinein sorgte das Duo Pop Alpin musikalisch für beste Stimmung in der Halle. Obwohl oder gerade weil die beiden aus dem Ruf Mähl-Bolle dann auch gleich mal einen Möl-Bolle machten und fürs Villinger Narrolied noch ein wenig Nachhilfe brauchen, dürfen sie im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder kommen.

Den Auftakt auf der Bühne gaben die Mädchentanzgruppe der Zunft, die unter Anleitung von Moana Kretschmer und David Grußer ihren Tanz der Traumatiker einstudiert hatten. Viel Beifall gab es für die schrillen Kirchturmkrähen. Fünf Frauen mit Mathias Faller am Keyboard gaben unter anderem gesanglich zum Besten, wie es gelang, dass sie wieder zu haben sind. Über die Macht des Geistes und die bestmögliche Behandlung eines Patienten sinnierten Moana Kretschmer, David Grußer und Thomas Wolfgarten. Die Gruppe Gymdance aus Niedereschach unter der Leitung von Cynthia Bull tanzten das Märchen von den drei Schwestern.

Als Marlene und der Bürgermeister gehören Zunftmeister Erwin Weihing und sein Stellvertreter Klaus Zehnder zu den unverzichtbaren Programmpunkten eines jeden Zunftabends. Egal ob des Bürgermeisters verpatzter Fassanstich oder eine vermeintliche Konkurrenz zu den Unterkirnacher Nachbarn – die beiden hatten viel zu besprechen. Weiter ging es mit den Frauen der Zunft als tanzende Eisbären, dem Nussblues von Ralf Krüger und dem Arztbesuch mit dem Ding von Petra und Jürgen Laufer sowie Dagmar Gogolok. Vor der Kostümprämierung schwebte "das Heißeste, das Mönchweiler zu bieten hat" über die Bühne: das Männerballett der Narrenzunft.

Durch das Programm führte Tatjana Kretschmer als adlige Ernestine. Ihr neues Hobby, die Fettnäpfchenbeleuchtungsaktion, ließ dabei so ganz nebenbei manche Peinlichkeit des vergangenen Jahres ans Tageslicht kommen. Dabei sparte sie sich selber auch nicht aus. Dreimal geblitzt beim Ausflug am Hochzeitstag, diesen Rekord gilt es erst mal zu knacken.