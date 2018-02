vor 57 Minuten Cornelia Putschbach Mönchweiler Zauberhafter Ball der Mönchweiler Turner - mit Bildern!

Beste Stimmung, tolle Musik und mitreißende Tanzeinlagen – so lässt sich der Ball des Turnvereins Mönchweiler am Samstagabend in der Alemannenhalle mit wenigen Worten beschreiben. Unter dem Motto „Der verwunschene Turnerball“ hatte der Verein zu seiner großen Fasnetparty geladen.