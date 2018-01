Mönchweiler Tannenbaum verloren: Fahrer mit Anhänger beschädigt anderes Auto

Der Vorfall ereignet sich auf der Straße zwischen Mönchweiler und Obereschach. Die Polizei bittet den Fahrer, sich zu melden.

Der Fahrer eines Fahrzeugs mit Anhänger hat zwischen Mönchweiler und Obereschach einen von mehreren auf dem Hänger beladenen Tannenbäumen verloren und so einen nachfolgenden Audi beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr. Ohne anzuhalten – vermutlich hatte der Fahrer des Gespanns nichts bemerkt – fuhr der Verursacher auf der Kreisstraße 5716 weiter in Richtung Obereschach.

An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet den Fahrer des Gespanns, sich zu melden. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07721/6010.