Mönchweiler Schöne Holzkrippe wirkt lebendig

Gisela Bäurer kümmert sich jedes Jahr um den Aufbau in der Heilig-Geist-Kirche. Die ältesten Figuren stammen aus dem Jahr 1975.

Seit wenigen Tagen steht in der katholischen Heilig-Geist-Kirche in Mönchweiler wieder die große Holzkrippe, die vielen Kirchenbesuchern regelrecht ans Herz gewachsen ist. Dafür, dass alljährlich eine beinahe real anmutende Szene entsteht, ist Gisela Bäurer zuständig.

Seit über 20 Jahren holt Gisela Bäurer die großen Figuren regelmäßig kurz vor Weihnachten aus dem Keller unter dem Pfarrsaal. Auch die Kulisse, den leuchtenden Stern und andere Materialien verwart sie auf. "Ganz alleine würde ich den Transport der Figuren aber nicht schaffen", berichtet Gisela Bäurer. "Zum Glück habe ich in Benedikt Schunicht dafür einen sehr zuverlässigen Helfer." Diese Aussage kommt nicht von ungefähr, denn die Figuren sind knapp einen Meter groß und aus schwerem Kirschbaumholz.

Nach dem Bau der Kirche vor über 40 Jahren wurden 1975 von der Pfarrgemeinde zunächst nur Maria, Josef und das Christuskind angeschafft. Im Laufe der Jahre kamen Hirten, Schafe und zuletzt Ochs und Esel dazu. Wesentlich unterstützt beim Kauf der Figuren wurde die Gemeinde immer wieder durch Lina Spengler. Ohne sie wäre der Kauf der großen Krippe nicht möglich gewesen. Geschaffen wurden alle Figuren durch den Holzbildhauer Martin Schonhardt aus Simonswald.

Ganz entgegen der biblischen Geschichte zog die Figur der Maria in diesem Jahr erst zwei Tage nach den anderen Figuren in die Krippe ein. Ein ganz weltliches Problem machte ihr zu schaffen. Die rechte Hand war bereits vor Jahren abgebrochen. Jetzt löste sich die Reparaturstelle erneut. Walter Koch nahm sich des Problems an und sorgte dafür, dass auch Maria pünktlich zu Weihnachten wieder ihren Stammplatz einnehmen kann.

Auch etwas anderes bereitete Gisela Bäurer in diesem Jahr vor dem Aufbau der Krippe Sorgen. Passend zur Krippe lässt sie jeweils eine Kulisse entstehen. Doch durch den trockenen Sommer gab es im Wald kaum grünes Moos. Als es dann wieder feuchter wurde und das Moos wuchs, kam schon recht bald der erste Schnee, so dass sie kaum die Unterlage für die Krippe zusammensammeln konnte. Ihre lange Erfahrung machte den Mangel aber aus Sicht der Betrachter wett. Mit Stroh, Holz und anderem Grüngut wie beispielsweise Heidelbeerzweigen entstand dennoch eine sehr ansprechende Kulisse für die großen Holzfiguren. Die aus Styropor gestalteten Stallwände runden das gelungene Bild ab. Vier bis fünf Stunden ist Gisela Bäurer damit beschäftig, bis alles an seinem Platz steht.

Ohne die Krippe, vorne neben dem Altarraum, würde in der Heilig-Geist-Kirche in Mönchweiler zur Weihnachtszeit etwas ganz Wichtiges fehlen. Die Kirche steht den Tag über offen und so kommen insbesondere viele Familien , um die Krippe ganz in Ruhe betrachten zu können.

Fehlende Figuren

Zu den vielen Figuren der großen Holzkrippe in der Heilig-Geist-Kirche in Mönchweiler fehlen eigentlich noch die Drei Könige, sind sich in Mönchweiler viele einig. Bereits vor Jahren wollte man sie anfertigen lassen, doch letztlich fehlte das Geld. Jetzt starten der katholische Singkreis Mönchweiler und der Männerchor aus Obereschach einen neuen Versuch. So wird es zum Beispiel im April ein gemeinsames Konzert geben, dessen Einnahmen den Grundstock für die Anschaffung der Könige bilden soll.