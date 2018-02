Mönchweiler Schöne Auftritte und jede Menge Arbeit für Musiker beim MV Mönchweile

Musikverein Mönchweile will wieder mehr Mitglieder werben. Im April ist das Schwarzwaldfest der Blasmusik geplant.

Kaum ein Verein absolviert im Laufe eines Jahres in Mönchweiler ein derart umfangreiches Programm wie der Musikverein. Neben regelmäßigen Proben und etlichen Auftritten laden die Musiker die Bevölkerung im Jahreslauf zu verschiedenen Festen ein. Zum 139. Mal trafen sich Mitglieder des Musikvereins Mönchweiler am Freitagabend zu einer Hauptversammlung.

39 Proben und 26 Auftritte bewältigten die Musiker aus Mönchweiler im vergangenen Jahr. Gleich zum Jahresbeginn spielten sie beispielsweise beim Neujahrsempfang der Gemeinde. Der musikalische Höhepunkt war am Jahresende das gelungene Weihnachtskonzert. Drei tolle Tage verbrachte der Musikverein mit den Freunden der Los Cailletos aus der Partnergemeinde Chabeuil bei deren Besuch im Juni. Das Vatertagsfest auf dem Schulhof war ebenso ein voller Erfolg wie das Weinfest in der Alemannenhalle.

Hohe Ausbildungskosten

Kassiererin Ute Wimmer konnte von einem erfreulich hohen Betrag an Spenden und Zuwendungen berichten. Allerdings, so gab Vorsitzender Rolf Förnbacher zu bedenken, komme man voraussichtlich dennoch nicht umhin, die Ausbildungsbeiträge anzuheben, denn im Bereich der Ausbildungskosten entstehe dem Verein ein Minus, das verringert werden müsse.

"Dieses arbeitsreiche Jahr hat viel Spaß gemacht", bescheinigte Dirigent Thomas Riedlinger den Musikern. Man habe mehrere sehr schöne Auftritte gehabt. Die Proben zum Weihnachtskonzert seien zunächst "eine sehr schwierige Geburt gewesen". Letztlich sei das Orchester aber "auf den Punkt fit gewesen" und das Konzert sei – auch dank der Gastkapelle, der Harmonie Niedereschach – ein toller Erfolg gewesen.

Etwas Sorge bereitet dem Verein die Zahl der passiven Mitglieder, aber auch der aktiven Musiker. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt 175. Erstmals fiel die Zahl der passiven Mitglieder unter "die magische Zahl 100", so Rolf Förnbacher. Sie beträgt jetzt noch 96. Aktiv musizieren 46 Mitglieder. Vor allem auf die Rückkehr von ehemaligen Musikern möchte man bei der Zahl der Aktiven setzten. Außerdem sind Quereinsteiger eingeladen, sich dem Orchester anzuschließen. Auch die Jugendwerbung müsse weiter ausgebaut werden, sind sich die Verantwortlichen einig. Elf Kinder sind derzeit in Ausbildung, berichtete Jugendleiterin Marlene Nopper. Sie spielen gemeinsam mit dem Musikernachwuchs aus Neuhausen in der Jugendkapelle.

Im Vorstand des Musikvereins Mönchweiler gibt es nach der Hauptversammlung nur eine geringfügige Änderung. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Edgar Storz. Kassiererin bleibt Ute Wimmer. Aktive Beisitzerin ist jetzt Bettina Fleig. Passiver Beisitzer bleibt Bernd Schöneck.

Prall gefüllt ist der Kalender für dieses Jahr. Am letzten Aprilwochenende findet in der Alemannenhalle das dreitägige Schwarzwaldfest der Blasmusik statt, bei dem der Musikverein die Bewirtung übernimmt. Das Vatertagsfest im Mai wird erstmals zweitägig gefeiert und bei der Feier des 35-jährigen Bestehens der Partnerschaft an Pfingsten wirkt der Verein auch sehr aktiv mit.

Mitglieder halten lang die Treue

Die Hauptversammlung des Musikvereins Mönchweiler bildet für den Verein den richtigen Rahmen, seine langjährigen Mitglieder zu ehren.