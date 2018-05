Mönchweiler Reiterverein muss sich neue Vereinsspitze suchen

Die Vorsitzende Sylvia Fischer möchte nur noch ein Jahr im Amt bleiben.

"Wer hätte gedacht, dass der Reiterverein Mönchweiler 40 Jahre überlebt?" Mit dieser Frage eröffnete die Vorsitzende Sylvia Fischer am Samstagabend die Hauptversammlung des Vereins im Gasthof Adler. Die Antwort muss ehrlicherweise lauten, dass über all die Jahre sehr oft berechtigte Zweifel an der Überlebensfähigkeit des Vereins aufkommen mussten. Finanzielle Schwierigkeiten schienen teils unüberwindlich. Heute gibt es für den Reiterverein auf jeden Fall Grund zum Feiern. Die Finanzen bewegen sich in geordnetem Geläuf, um in der Reitsprache zu bleiben. Für ein Darlehen, das viele Jahre immer wieder große Sorgen machte, konnte vor Kurzem die letzte Rate bezahlt werden.

Der Verein kann aus Mitgliedsbeiträgen, Vermietungen, Spenden, privaten Darlehen und Zuschüssen außerdem genügend Einnahmen erzielen, um teils lange notwendige Sanierungen an einer der ganz wenigen Reitanlagen im Kreis in Vereinseigentum durchzuführen. So stand 2017 insbesondere die Sandplatzsanierung an. Hier gelang es, die Ansprüche der Dressur- der Spring- und der Freizeitreiter unter einen Hut zu bringen, so Sylvia Fischer. Außerdem gilt es für die Mitglieder jedes Jahr auf der Anlage kräftig mit anzupacken.

Auch sportlich steht der Reiterverein Mönchweiler gut da. Insbesondere Heinz Croonenbrok und Sarah Kühling konnten Erfolge bei Dressurprüfungen verzeichnen. Jürgen Marquardt und Eckhard Schäfer überzeugten mit Erfolgen bei L- und M-Springen. Wichtig ist für Sylvia Fischer zudem die Jugendarbeit im Verein. Sie erfolgt unter Leitung von Lena Ummenhofer, unterstützt von Jill Schreiber und Chiara Kagelmacher, in drei Voltigiergruppen. Im Alter von vier bis 15 Jahren wird der Nachwuchs hier an den Voltigier- und Reitsport heran geführt. Ein guter Erfolg war auch die Teilnahme des Reitervereins am Kinderferienprogramm der Gemeinden Mönchweiler und Königsfeld.

Einen Wehrmutstropfen gab es bei den Wahlen beim 82 Mitglieder, davon 31 Aktive, zählenden Vereins. Die Vorsitzende kündigte an, nur noch ein Jahr für dieses Amt zur Verfügung zu stehen. In den kommenden Monaten werde sie versuchen, einen Nachfolger an das Amt, das aufgrund des ideellen und wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes des Vereins dem eines Geschäftsführers gleiche, heranzuführen. Neu im Vorstand ist Jürgen Tisiotti als dritter Vorsitzender. Er löst Frederic Arnolin ab. Über die Ehrungen berichten wir noch.