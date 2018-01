Mönchweiler Neujahrsempfang mit neuem Format kommt an

Rund 100 Bürger kommen in die Alemannenhalle. Neujahrsempfang erstmals ohne Ehrungen.

Zum ersten Mal mit neuem Format lud die Gemeinde Mönchweiler am Freitagabend zu ihrem Neujahrsempfang in die Alemannenhalle. Waren in den Vorjahren noch die Ehrungen verdienter Mitbürger und erfolgreicher Sportler wichtiger Bestandteil des Neujahrsempfangs in Mönchweiler, so stand der Abend jetzt ganz im Zeichen der Ansprachen des Bürgermeisters Rudolf Fluck. Die Ehrungen waren jüngst bereits im Rahmen des neu geschaffenen Vereinsehrentages der Gemeinde erfolgt.

Knapp 100 Bürger Mönchweilers sowie Vertreter von Gewerbebetrieben und Vereinen waren der Einladung von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat in die Alemannenhalle gefolgt. Für den musikalischen Part des Abends zeichnete der Musikverein Mönchweiler verantwortlich. In zwei Ansprachen richtete Bürgermeister Rudolf Fluck Worte an seine Zuhörer. Für den Neujahrsempfang des kommenden Jahres hofft der Bürgermeister dann einen Gastredner gewinnen zu können, kündigte er an. Bei den Anwesenden kam das geänderte Format des Neujahrsempfangs überwiegend gut an. Im lockeren Gespräch beim anschließenden Stehempfang gab es immer wieder lobende Worte.

Zunächst gab Rudolf Fluck an diesem Abend einen Rückblick über die kommunalpolitische Arbeit des vergangenen Jahres. Er führte auf, welche Projekte abgeschlossen und welche angegangen wurden. Man könne auf ein arbeitsreiches und intensives Jahr zurück blicken. In Anlehnung an seine Haushaltsrede an den Gemeinderat skizzierte er dann die weiteren Vorhaben. So berichtete er, dass der Gemeinderat für die kommenden Jahre ein Investitionsprogramm von elf Millionen Euro geplant habe. Trotz der prognostizierten Haushaltsentwicklung wolle man eine Kreditaufnahme vermeiden.

Auch einen kurzen Ausflug in die Bundespolitik ließ sich der Bürgermeister mit dem klaren Hinweis darauf, dass seiner Meinung nach "das Spiel mit der Macht im Staat an den Grundpfeilern der Demokratie kratzt", nicht nehmen. Außerdem verdeutlichte er, dass eine Gesellschaft, in der jeder nur fordere und selber nichts dafür tue, auf Dauer nicht funktioniere. Ein Lob sprach er denjenigen Bürgern Mönchweilers aus, die durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernähmen und nicht zuließen, dass sich eine Leere breitmache.

Die eigentliche Neujahrsansprache des Bürgermeisters stand im Zeichen einer möglichen digitalen Entwicklung der Gemeinde. Als Gemeinde stehe man vor einem rasanten technologischen Fortschritt. Man werde sich den Herausforderungen stellen und Voraussetzungen für die Umsetzung schaffen. Mit dem Ausbau der flächendeckenden Breitbandversorgung im Landkreis sei dafür eine wesentliche Voraussetzung gegeben.

Anhand von drei Themenfeldern zeigte Rudolf Fluck auf, was die Digitalisierung, von der viele ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben, was sie tatsächlich bedeutet, immer wieder sprechen. Im Alltag der Bevölkerung könne die Digitalisierung als eines von vielen Beispielen bei der Schaffung von Mitfahrgelegenheiten für Senioren einen tatsächlichen Nutzen bringen. Im Bildungsbereich bieten neue Technologien beispielsweise im virtuellen Klassenzimmer eine für die Schüler im späteren Beruf wichtige Wissengrundlage, so ist Rudolf Fluck überzeugt. Auch im Gesundheitswesen, zum Beispiel bei Telesprechstunden in Ergänzung zum Arztbesuch, und in der so genannten sozialraumorientierten Versorgung, also im menschlichen Miteinander, zeige die fortschreitende Digitalisierung neue Möglichkeiten auf. Neben der Verwaltung sei auch jeder einzelne bei der Umsetzung solcher neuen Nutzungsmöglichkeiten gefragt.