12.03.2018 13:28 Cornelia Putschbach Mönchweiler Nachwuchs klettert und turnt behände durch die Alemannenhalle

Einem großen Abenteuerspielplatz kam am Sonntagnachmittag die Alemannenhalle in Mönchweiler gleich. Der Turnverein hatte seinen Nachwuchs zum Turnschaufenster geladen. Die dritte Auflage der Veranstaltung in dieser Form kam einmal mehr sehr gut an.