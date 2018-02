Mönchweiler Mönchweiler Schultes muss zur Nachschulung

Der Mönchweiler Rathaussturm hat als einziges Ziel die Düpierung des in jeder Beziehung ahnungslosen Bürgermeisters.

Mönchweiler (put) Eigentlich hätte Bürgermeister Rudolf Fluck aus seinen Prüfungserfahrungen am Schmotzigen Dunschtig des vergangenen Jahres lernen müssen. Doch neuerlich lief er der Prüfungskommission, bestehend aus Prüferin Frieda Mähl geborene Bolle, Hauptkommissar Schelb Muler und dem Mann für die Technik, P. Rüfer, gestern Vormittag praktisch ins offene Messe, respektive in die Verkehrskontrolle. Besser als erwartet, aber – wie vorherzusehen keinesfalls ausreichend – absolvierte er die Prüfungsaufgaben. Im Ergebnis muss der Schultes nun bis Fasnetdienstag zur Nachschulung. Den Rathausschlüssel durfte er zunächst einmal abgeben. Die Narrenzunft verspricht, ihn gut zu verwahren.

Für mehrere neue Verkehrsregelungen in der Gemeinde sei der Bürgermeister verantwortlich. Keiner wisse mehr, wo es lang gehe. Allmählich müsse man – nicht zuletzt auch aufgrund seines Fahrstils – daran zweifeln, ob er die Verkehrsregeln selber beherrsche, so die Mitarbeiter der "Zentrale der frechsten und abenteuerlichsten Regel-Diskrepanzen" bei ihrem Besuch im Mönchweiler Rathaus am Vormittag des Schmotzigen Dunschtig.

Die Bedeutung eines Verkehrszeichens nach dem anderen musste der Schultes bei seiner Prüfung benennen. Da wurde das Schild "Achtung Baustelle" schlicht zu "Achtung Dreckhaufen" und sogar bei der Beschilderung von Bahnübergängen musste der frühere Mitarbeiter der Bundesbahn passen. Das Ergebnis war klar: Der Schultes muss zur Nachschulung. Fünf Tage hat er Zeit, um zu büffeln. Wenn er am Fasnetdienstag neuerlich durch die Prüfung fällt, bleibt die Narrenzunft weitere 365 Tage im Amt.

Für viel Gelächter sorgten die Frauen des Schwarzwaldvereins. Sie kamen unter anderem als freche Schüler zum Rathaussturm und nahmen manches aus dem Dorfalltag auf die Schippe. Beim Dorffest habe es zu lange Warteschlangen gegeben und den Weg vom Nettomarkt zur Schule finde man ganz leicht, wenn man der Müllspur der Schüler folge. Für die Hindenburgstraße empfahlen sie zur Aufbesserung der Gemeindefinanzen ähnlich wie in Königsfeld einen Blitzer, und am neuen Überweg müsse künftig ein Schülerlotse stehen, damit die Schüler beim Überqueren der Straße gefahrlos auf das Display ihres Handys starren können.