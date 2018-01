Mönchweiler Mönchweiler Landjugend-Spitze ist wieder komplett

Stefanie Jäckle ist Vorsitzende des Vereins, der für die Wiederbelebung des Holzhackertanzes viel Beifall bekommt.

Die Landjugend Mönchweiler ist im Kreis der Landjugenden der Umgebung fest verwurzelt. Die Liste der Veranstaltungen im Landkreis und im eigenen Gruppenraum, bei denen die Mitglieder der Landjugend Mönchweiler im vergangenen Jahr teilnahmen, ist lang. Sie reicht vom Kreisfasnetball zum Jahresbeginn bis zur gemeinsamen Silvesterparty.

Zur Hauptversammlung in den neu renovierten Gruppenraum der Landjugend Mönchweiler im Untergeschoss der Grundschule waren etliche Teilnehmer gekommen. Aktuell zählt die Landjugend 178 Mitglieder. Davon sind 33 Aktive. In ihren Berichten erinnerten Vorsitzender Johannes Winterhalder, die stellvertretende Vorsitzende Janine Riesle und Schriftführerin Sonja Jäckle an viele gemeinsame Aktionen. So war man beispielsweise beim so genannten Kreisirgendwasturnier in Brigach dabei, bei dem Mitglieder ihre Qualitäten als Koch beweisen durften.

Eine alte Tradition ließ die Landjugend Mönchweiler anlässlich des Naturparkmarktes in Königsfeld aufleben: Erstmals seit einigen Jahren zeigte man wieder den Holzhackertanz, für den die Gruppe früher regelmäßig viel Beifall bekam. Etwas kürzer traten die Jugendlichen dagegen beim Kreiserntedankfest. Für den Umzug in Dauchingen verzichteten sie auf den Bau eines Wagens und waren mit schön gestalteten Handschildern dabei.

Einen kleinen Seitenhieb musste sich Bürgermeister Rudolf Fluck gefallen lassen, als er freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen wurde, dass der versprochene Materialzuschuss der Gemeinde zur Renovierung des Gruppenraums noch nicht auf dem Konto der Landjugend eingegangen sei. Im Gegenzug betonte er, dass die Landjugend bei entsprechendem Antrag durchaus auch von der neu beschlossenen Vereinsförderung der Gemeinde profitieren könnte.

Einen großen Raum nahmen bei der Hauptversammlung die Wahlen in geheimer Abstimmung ein. Erfreulich ist, dass der Vorstand nun wieder komplett besetzt ist, nachdem im Vorjahr keine weibliche Vorsitzende gefunden werden konnte.