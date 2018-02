Mönchweiler Mönchweiler Dorfklatsch wird genüsslich ausgebreitet

Der Zunftabend der Mönchweiler Schelbmuler und Mähl-Bolle steigt am kommenden Freitag.

Mönchweiler (put) Wenn am Fasnetfreitag die Narrenzunft Mönchweiler zu ihrem Zunftabend in die Alemannenhalle lädt, ist eines gewiss: Es wird kaum ein Auge bei den Besuchern trocken bleiben. Nicht nur, dass Erwin Weihing und Klaus Zehnder alias Arlene und der Bürgermeister Geheimnisse aus des Bürgermeisters Rathausalltag und Vorkommnisse des Dorfgeschehens ausplaudern werden. Die gesamte Narrenzunft arbeitet mit etlichen Helfern bereits seit Wochen an der Vorbereitung des Zunftabends.

Beim Zunftabend werden am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr neben den lokalen Promis aus dem Rathaus auch die schrillen Kirchturmkrähen zu hören sein. Die sechs Damen mit Matthias Faller am Klavier haben sich mit ihrem lebensnahen und spitzfindigen Gesang in Mönchweiler bereits einen Namen gemacht. Auch das Männerballett der Zunft, die Tanzgötter, wird am Freitagabend wieder mehr oder weniger grazil das Tanzbein schwingen. Darüber hinaus bietet das Programm einiges an Tanz, Sketchen und vielem mehr. Die Narrenzunft wird – so verspricht die Ankündigung des Zunftsabends – gewiss einmal mehr ein prima Programm zünden.

Bei der Kostümprämierung tragen die Besucher des Zunftballs selber zum Erfolg bei. In den vergangenen Jahren setzten die Sieger jeweils die Messlatte hoch. Mal sehen, wie kreativ die Besucher des Abends in diesem Jahr sind. Für manchen Tusch, die musikalische Unterhaltung während der Pause und insbesondere im Anschluss an das Programm zum Tanz sorgt Pop Alpin. Die Gruppe aus Donaueschingen steht für beste Unterhaltung für Jung und Alt mit Stimmungs- und Tanzmusik bis hin zu aktuellen Hitparaden-Rennern.

Der Eintritt zum Zunftabend kostet sechs Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bezahlen 4,50 Euro. Im Vorverkauf sind Eintrittskarten bei der Bäckerei Brantner, bei der Metzgerei Binder und in Utes Lädele erhältlich. Vorverkaufskarten für Kinder und Jugendliche kosten ebenfalls sechs Euro. An der Abendkasse wird die Differenz erstattet. Nur Karten, die nicht im Vorverkauf verkauft werden, stehen an der Abendkasse noch bereits. Einlass in die Alemannenhalle ist ab 19 Uhr.