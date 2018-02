Mönchweiler Mit 3,3 Promille: 30-Jähriger schlägt Taxifahrer ins Gesicht

Der Fahrgast wollte nur die Hälfte des Preises bezahlen. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen.

Ein 30-jähriger Fahrgast hat am Freitag, gegen 00.40 Uhr, einem Taxifahrer einen Faustschlag verpasst. Der 30-Jährige stieg in Villingen in das Taxi ein und gab als Fahrtziel Mönchweiler an. Dort angekommen, wollte der Mann allerdings nur etwa die Hälfte des Fahrpreises bezahlen. In der Folge versetze der Fahrgast dem Taxifahrer einen Faustschlag ins Gesicht und schlug am Taxi den Außenspiegel ab. Die hinzugerufenen Ordnungshüter konnten den zwischenzeitlich geflüchteten Randalierer in unmittelbarer Nähe aufspüren. Der 30-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,3 Promille.