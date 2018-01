Mönchweiler Kopp und Grimm stellt Insolvenzantrag

Das Garten- und Landschaftsbauunternehmen ist wegen ausstehender Zahlungen in finanzielle Schieflage geraten.

Die Kopp und Grimm GmbH aus Mönchweiler hat den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Thorsten Schleich aus Villingen-Schwenningen bestellt worden.

Ausstehende Zahlung sind Ursache

Auf Anfrage sagt der Geschäftsführer des Garten- und Landschaftsbauunternehmens, Jörn Grimm, dass vor allem ausstehende Zahlungen von Kundenseite verantwortlich für die finanzielle Schieflage seien. "Diese hohen Außenstände sind problematisch, auch, weil wir im Winter ansonsten keine Einnahmen haben", so der Geschäftsführer. Das Unternehmen, das in Mönchweiler 18 Mitarbeiter beschäftigt, blicke ansonsten auf volle Auftragsbücher. Hieraus ergebe sich folglich kein Problem – es sei, bis auf die ausstehenden Zahlungen, alles in Ordnung, so Jörn Grimm. Man sei auch nicht überschuldet.

Kunde stehen zum Unternehmen

Der vorläufige Insolvenzverwalter, Thorsten Schleich, spricht aufgrund der Außenstände von einer angespannten Liquiditätssituation. Das Insolvenzgeld sichere die Löhne der Mitarbeiter bis Ende Februar. Weil Gehälter in der Bau-Branche zum 15. eines Monats fällig werden, habe Kopp und Grimm am Montag dieser Woche den Antrag gestellt. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist für Anfang März geplant. Der Betrieb werde derzeit unverändert weitergeführt, auch die Kunden seien über die Situation informiert. "Die Kunden stehen zum Unternehmen", sagt Thorsten Schleich. Das Ziel werde sein, eine langfristige Lösung für das Unternehmen zu erarbeiten. Dies sei entweder über einen Insolvenzplan im Unternehmen denkbar oder alternativ auch über einen neuen Rechtsträger, beispielsweise einen Investor.

Die Gesellschaft wurde im Jahre 1965 gegründet und wird von Jörn und Rudolf Grimm geführt. Auf der Internetseite des Unternehmens, das seinen Sitz an der Bundesstraße 33 hat und auch Dachbegrünungen anbietet, wird derzeit auch ein neuer Mitarbeiter gesucht.