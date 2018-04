Mönchweiler Kleinwagen schleudert in Bootsanhänger

Kleinwagen schleudert in Bootsanhänger

Bei einem Unfall zwischen Königsfeld und Mönchweiler entstehen mehrere zehntausend Euro Schaden.

Eine 35-jährige Twingo-Fahrerin ist gestern gegen 11.50 Uhr auf der Landesstraße 181 gegen ein entgegenkommendes Auto mit Anhänger geschleudert. Die 35-Jährige war nach Angaben der Polizei von Königfeld in Richtung Mönchweiler unterwegs und geriet aus Unachtsamkeit ins rechte Bankett. Beim Versuch den Kleinwagen wieder auf die Straße zu lenken, verlor die Autofahrerin die Kontrolle über den Wagen und schleuderte gegen das entgegenkommende Fahrzeuggespann.

In der Folge schlitterte der Twingo eine Böschung hinab und blieb auf dem Dach liegen. Die 35-jährige zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der 37-jährige Fahrer des entgegenkommenden VW und seine Beifahrerin wurden zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos und am Bootsanhänger samt geladenem Boot dürfte nach bisherigen Schätzungen mehrere zehntausend Euro betragen.